TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 15ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 15 – 4ª rit.
(22.02.2026 h 15)
Atl. Copertino-Alixias 1-3
S. Guagnano-Kick Off Ac. 1-4
S. Veglie-Lizzanello 4-2
Calimera-Merine 0-6
V. Collepasso-Salento Soccer Ac. 5-1
Club Salento Lecce-Seclì 2-5
CLASSIFICA
S. Veglie 40
Atl. Copertino 31
Kick Off A. 29
Alixias 28 (-1 gara)
Seclì 24
Merine 23 (-1 gara)
V. Collepasso 22
Lizzanello 21 (-1 gara)
Salento Soccer A. 15
Calimera 11
S. Guagnano 8 (-1 gara)
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 16 – 5ª rit.
(01.03.2026 h 15)
Seclì-Alixias
Kick Off-Club Salento
Merine-Lizzanello
Salento Soccer Ac.-S. Guagnano
Atl. Copertino-S. Veglie
Calimera-V. Collepasso
Da recuperare: Lizzanello-S. Guagnano (08/03 h 11) e Merine-Alixias (ddd)
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.