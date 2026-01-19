TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 12ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 12 – 1ª rit.
(18.01.2026 h 15)
Atl. Melpignano-Andrano Castiglione 1-2
Choriana-AP Specchia 1-2
Atl. Salve-Cutrofiano AM 3-1
V. Neviano-Palmariggi 0-2
LM Scorrano-Sannicola 4-0
Riposa GC Muro
CLASSIFICA
Palmariggi 25
V. Neviano 24
GC Muro 23
LM Scorrano 22
Atl. Salve 21
Cutrofiano AM 16
Andrano Castiglione 14
AP Specchia 12
Sannicola 5
Choriana 4
Atl. Melpignano 0
NB: Palmariggi, Sannicola e Atl. Salve un punto di penalizzazione
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 13 – 2ª rit.
(25.01.2026 h 15)
AP Specchia-Atl. Melpignano
Andrano Castiglione-Atl. Salve
Sannicola-Choriana
Palmariggi-GC Muro
Cutrofiano AM-V. Neviano
Riposa LM Scorrano