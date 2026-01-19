NARDÒ – Da Gravina si torna con un pari che vale oro. Si allunga la striscia positiva, De Sanzo: “Grande cuore”

Un pareggio che vale quanto una vittoria per il Nardò, che al “Vicino” di Gravina strappa un 2-2 in extremis, allungando a 12 la striscia di risultati utili consecutivi. Per i padroni di casa del Gravina, invece, si rinnova l’incubo dei minuti di recupero, ancora una volta fatali per le ambizioni murgiane in una sfida equilibrata e ricca di colpi di scena.

La gara, inizialmente bloccata dal tatticismo dei moduli speculari (3-5-2), si accende nel finale di frazione. Dopo i tentativi di Garnica ed Elia, il Nardò passa in vantaggio al 42’: D’Anna risolve una mischia furibonda sugli sviluppi di un corner. La gioia ospite dura però pochissimo. Al 45’, il Gravina reagisce con ferocia: cross pennellato di Viti e colpo di testa in avvitamento di Santoro, che fissa l’1-1 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, i salentini partono meglio colpendo una traversa con il solito D’Anna, ma al 62’ l’episodio che sembra condannarli: Minerva atterra Santoro lanciato a rete e rimedia il cartellino rosso. Forte dell’uomo in più, il Gravina completa il sorpasso al 67’ ancora con Santoro, che firma la doppietta personale su sponda di Molina.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Nardò dimostra una maturità fuori dal comune. Al 91’, quando i giochi sembravano chiusi, De Luca riceve palla da D’Anna e lascia partire un fendente dai 25 metri che fredda Colzani per il definitivo 2-2.

Soddisfatto a metà il tecnico ospite De Sanzo: «Ci siamo complicati la vita da soli, potevamo fare di più nel primo tempo e serve crescere in maturità. Alla fine però è uscito il grande cuore di questa squadra: in dieci non abbiamo mai mollato e i cambi sono stati decisivi».

Domenica prossima al “Giovanni Paolo II” sarà di scena la Real Normanna.

IL TABELLINO

Gravina di Puglia, stadio “Vicino”

domenica 18.01.2026, ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 20

GRAVINA-NARDÒ 2-2

RETI: 42′ pt D’Anna (N), 45′ pt e 22′ st Santoro (G), 46′ st De Luca (N)

GRAVINA: Colzani, Russo, Albano, Viti, D’Achille (49′ st Perri), Tanasa, Basanisi (30′ st Perestrello), Molina (43′ st Ceccarini), Giampà, Alba, Santoro (26′ st Scaringella). All. Ragno.

NARDÒ: Galli, Fornasier, Garnica, D’Anna (49′ st Agrimi), Sall (21′ st Tursi), Risolo (30′ st De Luca), Gigliotti, Calderoni (30′ st Tedesco), Minerva, Elia (21′ st Manuzzi), Addae. All. De Sanzo. §

ARBITRO: Vazzano di Catania.

NOTE: espulso al 29′ st Minerva (N) per interruzione di chiara occasione da gol.

