ECCELLENZA – Domenica di magra per le leccesi. In vetta vincono le prime cinque: i tabellini della 24ª

Domenica magrissima per le leccesi. Sconfitte per Gallipoli, Maglie, Galatina, Taurisano e Brilla Campi. A punti l’Ugento, sei reti ai ragazzi del Mola, e il Novoli, pari col Massafra. Ne avrà tre, a tavolino, il Racale per la mancata presentazione in campo del Foggia Incedit.

In vetta vincono le prime cinque della classifica, a partire dal Bisceglie che soffre ma passa nei minuti finali sul campo del Taurisano. Il Brindisi mantiene l’imbattibilità, violando per quattro volte la porta dell’Acquaviva. Al Canosa basta una rete per violare il “Bianco” di Gallipoli, giallorossi alla terza sconfitta di fila e precipitati al terzultimo posto, in zona retrocessione diretta. Non se la passa meglio il Galatina che ha soli due punti in più rispetto al Gallipoli e che a Taranto ha racimolato il quinto ko consecutivo. Si ferma il Brilla dopo la vittoria di domenica scorsa: i campioti sono a pari merito col Galatina a 25 punti. Ventisei ne ha il Taurisano, battuto dal Canosa. Buon pari per il Novoli, reduce da tre sconfitte una dietro l’altra.

In settimana il Giudice sportivo assegnerà i tre punti al Racale ma se il Foggia Incedit dovesse rinunciare una seconda volta, sarà estromesso dal camponato e la classifica sarà rielaborata cancellando tutte le partite giocate dai dauni.

I tabellini della 24esima:

BRINDISI-ACQUAVIVA 4-1

RETI: 23′ pt e 19′ st Burzio (B), 34′ pt e 30′ st rig. Saraniti (B), 18′ st Goh (A)

BRINDISI: Antonino; bernaola, Lanzolla, Scoppa (42′ st Mancarella), Sanchez J. (29′ st Mangialardi), Lobosco, Benvenga, Carpineti (42′ st Sanchez K.), Burzio (22′ st Melillo), Saraniti (35′ st Ferrari), Cauteruccio. All. Ciullo.

ACQUAVIVA: Bozzi (10′ st Ditoma), Fortunato (10′ st Colaci), Asselti, Fucci, Patronelli (25′ st Schirizzi), Taal, Guglielmi, Rucci (35′ pt Angelini), Goh, Girardi, Pucinelli (35′ st Lenoci). All. Solidoro.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

GALLIPOLI-CANOSA 0-1

RETI: 18′ st Farinola

GALLIPOLI: Silvestrini, Minnella, De Petris, Abbate, Tabares (42′ st De Santis), Russo, Camacho, Beitia, Alonso, Megalhaes (42′ st Carrozza), Paglialonga (28′ st Coco). All. Salvadore.

CANOSA: Massari, Cafagna, De Gol, Telera, Lamacchia (24′ st Caputo), Lanzone (32′ st Castro), Dibenedetto, Manzo, Farinola, Strambelli, Croce. All. De Candia.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

VIRTUS MOLA-UGENTO 0-6

RETI: 3′ pt e 6′ st Rivadero, 12′ pt e 45′ st Gonzalez Sabatè, 19′ st Marzio, 41′ st Macias

VIRTUS MOLA: De Caro, Loporchio, Lofoco (1′ st Caricola), Facchini, Cavine, Magista, Caradonna G., Cacucci, Caradonna F., Bottalico (32′ st Starace), Casadibari. All. Cirillo.

UGENTO: Ria, Marchionna, Boglic, Regner (40′ st Cordary), Macias, Martinez, Marzio, Lollo, Gonzalez Sabatè, Albin Gomez (20′ st Zappacosta), Rivadero (40′ st De Maria). All. Manco.

ARBITRO: Lerario di Bari.

—

TAURISANO-BISCEGLIE 1-3

RETI: 35′ st Taccogna (B), 40′ st rig. Lavopa (B), 48′ st Maffei (B), 50′ st D’Ettorre (T)

TAURISANO: Rollo, Polo, Romano, Maiolo, Cabrera, Fayoseh, Ferraiuolo, D’Ettorre, Mingiano, Garcia, Falciano (40′ st Caruso). All. Oliva.

BISCEGLIE: Lanoce, Pignataro (21′ st Cifarelli), Gonzalez, Traorè (21′ st Taccogna), Visani, Ciurlo, Citro (40′ st Martino), Martinez, Senè (18′ st Maffei), Lavopa, Amoroso (11′ st Lopez). All. Di Meo.

ARBITRO: Ganzerli di Frattamaggiore.

(US Ugento Calcio) – Vittoria rotonda per l’Ugento. L’undici giallorosso passa con un punteggio largo in casa della Virtus Mola scesa in campo con otto calciatori nati tra il 2007 e il 2008. Finisce 6-0 a favore degli ospiti, un plauso va fatto alla società locale che sta onorando il campionato nonostante le difficoltà delle ultime settimane. Il match si mette subito bene per gli ospiti allenati da Andrea Manco. Al 3’, fallo duro di Facchini su Albin Gomez, rosso per il difensore del Mola e calcio di punizione dal limite per l’Ugento. Che sugli sviluppi del calcio piazzato passa in vantaggio: sulla battuta di Boglic, il portiere respinge in qualche modo, sul pallone si avventa Rivadero che insacca. La partita continua con gli ospiti che spingono e, forti anche della superiorità numerica, trovano il raddoppio con Sabatè al minuto 13’. Azione manovrata sulla corsia di sinistra, palla filtrante per il calciatore spagnola che davanti alla porta non sbaglia. Il primo tempo continua sulla stessa falsariga per tutta la sua durata, il Mola cerca di difendersi con ordine, l’Ugento controlla senza problemi i ritmi di gioco e va a più riprese vicina al tris. La terza segnatura giallorossa arriva in apertura di ripresa, con il solito Rivadero che trova il guizzo vincente in area di rigore su imbucata di un compagno. La Virtus Mola resta in nove attorno alla metà del secondo tempo e al minuto 24’ gli ospiti calano il poker. Sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra, il pallone arriva in area di rigore biancazzurra per il tocco vincente di Andrea Marzio, al primo sigillo con la nuova maglia. Tra una girandola di cambi, nel team salentino si segnalano gli ingressi dei difensori Aranda, debutto assoluto per l’argentino, e De Maria, l’Ugento arrotonda il risultato sui titoli di coda del match. Minuto 39: Macias riconquista palla, avanza per vie centrali e dai 25’metri trova una conclusione rasoterra vincente. L’ultima segnatura arriva al 45’ con Sabatè, che infila il portiere per la seconda volta nel giorno dei suoi primi gol ugentini.

Con la vittoria sull’erba artificiale dei “Caduti di Superga”, l’Ugento sale a 26 punti e attende domenica prossima la visita dell’Unione Calcio Bisceglie.

—

RACALE-FOGGIA INCEDIT non disputata per assenza del Foggia

RACALE: Colazo, Cardinale, De Vito, Perez, Galan, Sarmiento, Miggiano, Abatelillo, Carrino, Barbero, Ramirez. All. Sportillo.

ARBITRA: Pepe di Lecce.

—

N. SPINAZZOLA-A. TOMA MAGLIE 3-1

RETI: 12′ pt Ingredda (S), 36′ st Ripanto (S), 17′ st Colonna (S), 43′ st Alfarano (M)

N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro, Santoro, Stefanini, Losappio, Ripanto, Brizzi (44′ st Di Pierro), Colonna, Ferrero (35′ st Silvestri), Ricchiuti (10′ st Cucumazzo), Ingredda (28′ pt Di Palma). All. Di Domenico.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Amato (28′ st Guevara), Alfarano, Castellaneta (13′ st Oltremarini), Diaz, De Luca (32′ st Veri), Ousfar (14′ st Bah), Serafino, Vantaggiato (13′ st Giannuzzi). All. Giuliatto.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

NOVOLI-S. MASSAFRA 0-0

NOVOLI: Suma, Sorino, Liccardi (26′ st Milanese), Maccarrone, Lobjanidze, De Blasi (35′ st Natale), Ferreira, Quarta (1′ st Valzano), Carrozzo (26′ st Togorà), Mancarella, Sosa. All. Adamo.

S. MASSAFRA: Lotito, Martino, Campanella, D’Arcante, Chiochia, Secondo (24′ st D’Andria), Brigida (30′ st Petruzzi), Nazzaretto (26′ st Sergio), Kordic (30′ st Morisco), Russo, Pentimone (17′ st Palmisano). All. Marasciulo.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

TARANTO-GALATINA 2-0

RETI: 12′ pt Losavio, 44′ st Sansò

TARANTO: Martinkus, Hadziosmanovic (47′ st Souare), Rizzo, Guastamacchia, Sansà, Marino (26′ st Zampa), Di Paolantonio, Vukoja, Losavio (1′ st Russo), Aguilera, Loiodice (42′ st Derosa). All. Danucci.

GALATINA: Caroppo, Monteduro, Vigliotti (42′ st Goncalves), Valentini (1′ st Trofo), Signore, Arnesano, Gemma, Macrì, Miglietta (1′ st Portaccio), Avantaggiato (1′ st Padilla), Musso. All. Marino.

ARBITRO Mancini di Macerata.

—

UC BISCEGLIE-BRILLA CAMPI 2-0

RETI: 10′ pt Bonicelli, 43′ st Loseto

UC BISCEGLIE: Lullo, Cappellari, Bocchino, Panebianco, Loseto (46′ st Radicchio), Caputo (32′ st Saani), Diomande, Zinetti, Soldani (22′ st D’Elia), Bonicelli, Ramos (40′ st Monopoli). All. Rumma.

BRILLA CAMPI: Menendez (43′ pt De Matteis), Carrozzo (6′ st Caravaglio), Layus, Gorgoni (6′ st Mossolini), Filippi Filippi, Flordelmundo, Calò, Dell’Atti (28′ st De Gaetani), Cucci (20′ st Vapore), Marti, Mariano. All. Calabuig.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

POLIMNIA-BITONTO 0-1

RETI: 27′ st D’Alba

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Divittorio (32′ st Dellino), Rapio, Gernone, Marasciulo (39′ st Ungredda), Zaccaria, Tirera, Niang, Signorile (32′ st Mercurio), Buonsante (31′ st Anaclerio). All. Mancini.

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli, D’Alba, Dinielli, Cutrone, Napoli (47′ st Leuzzi), Cafarella (44′ st Lavoratti), Milella, Palazzo, De Michele. All. Zinfollino.

ARBITRO: Consales di Foggia.