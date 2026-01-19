PROMOZIONE/B – Tricase da sogno: Ruibal stende la (ex) capolista. Manduria e Squinzano, serie da record

La copertina della ventesima giornata di Promozione girone B va al Tricase, capace di fermare l’ormai ex capolista Mesagne con un gol-partita di Ruibal. I gialloblù, alla seconda sconfitta stagionale, scivolano al terzo posto provvisorio. In testa, solo al comando, c’è l’Ostuni che s’impone di misura al Ginosa; a due punti la nuova vicecapolista è il Manduria di Tartaglia che supera il Bagnolo a domicilio e porta a 13 la super-striscia di risultati utili consecutivi (fatta, tra l’altro, di undici vittorie e solo due pareggi). Il Mesagne, a sua volta, deve ora guardarsi le spalle dallo Squinzano, che rincorre a -3: per i bianconeri, dodicesimo risultato utile consecutivo. Il Tricase è quinto (quattro successi consecutivi) con un punto sull’Acaya-Roca, facile sul campo del Trepuzzi, sempre inchiodato all’ultimo posto. Momento no per il Taviano (un punto nelle ultime quattro), buon punticino per il Matino a Locorotondo. Il Bagnolo vacilla, ai confini della zona rossa che comprende Copertino (che ha perso le ultime otto consecutive) e lo stesso Trepuzzi.

I tabellini della 20esima:

OSTUNI-GINOSA 1-0

RETI: 2′ pt Momar Thiam

OSTUNI: Pizzaleo, Kola, Parisi, Narducci, Gomez, Carlucci, O. Thiam (21′ st Bari), Convertino (42′ st Lettieri), Zolezzi (30′ st Caruso), Balanda, Sowe (25′ st Fernandez). All. Bruni.

GINOSA: Njie, Di Mauro, Lavazza (37′ st Casucci), Cimmarusti, Carlucci, Sernia (15′ st Sergio), Coronese M., Coronese N., Lovecchio, Verdano (10′ st Venturini), Villani (18′ st Basta V.). All. Sportelli.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

—

V. LOCOROTONDO-V. MATINO 2-2

RETI: 1′ st e 3′ st Diop (M), 21′ st Diwouta (L), 44′ st rig. Romanazzo (L)

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Lacirignola, Laguardia, Colucci (25′ st Simeone), Palazzo, Savoia, Natale J., Neglia (8′ st Diwouta), Quazzico, Mastronardi, Natale R. (8′ st Romanazzo). All. Calabretto.

V. MATINO: De Luca, Pinto, Dorini, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis, Seclì (31′ st Marocco), De Vito, Ciriolo (42′ pt Schirosi), Garcia (31′ st Mancarella), Diop (28′ st Potenza). All. Mauro.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

SQUINZANO-SAVA 2-0

RETI: 43′ pt Pignataro, 45′ st Quarta

SQUINZANO: Partal, Caragnulo (12′ st Zecca), Nobile, Fruci, Tarantino, Brue (22′ st Montinaro), Iaia, Nuzzo, Libertini (28′ st Quarta), Pignataro, Ancora (40′ st Poleti). All. Frisenna.

SAVA: Bufano, Pinto, Neris, Amatulli, Gatto, Spataro, Fabiano, Mirizzi (17′ st Petronelli), Lippo, Panico, Pisano. All. Malacari.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

—

BAGNOLO-MANDURIA 0-2

RETI: 2′ pt rig. Prinari, 10′ pt aut. Mastria

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Cariddi, Lanciano, Campa, Mariano (19′ st Salvatore), Piscopo A. (33′ st Coluccia), Chiri, Afrune, Pasca (36′ st Luciano), Tourè. All. Bray.

MANDURIA: Passaseo, Caputo, Donno (1′ st Patarnello), Teixeira, Zizzi (23′ st Scialpi), Stranieri (37′ pt Polimeno), De Mitri (26′ st Diaz), Romano (31′ st Palumbo), Prinari, Siverio, Cilenti. All. Tartaglia.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

TRICASE-MESAGNE 1-0

RETI: 10′ pt Ruibal

TRICASE: Esposito, Puzzovio, Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavalieri, Torsello (15′ st Zocco), Palumbo, Sarr, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye B., Gningue, Ribezzi, Ndom (21′ st De Carlo), Taveri, Ndiaye Am., Manta, Fatty, Ouedraogo. All. Funaro.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

TREPUZZI-TERRE DI ACAYA E ROCA 0-5

RETI: 5′ pt, 40′ pt, 10′ st e 15′ st Espindola, 25′ st Porpora

TREPUZZI: Aguirre, Fraschetta, Fiorentino, Ndiaye, Dalli, Tahiara (22′ st Pezzuto), Greco, Nunez, Palmieri, Durante, Sergi. All. Presta.

T. DI ACAYA E ROCA: Franco (1′ st Massaro), Del Bue, Mingiano, Maraschio (10′ st Pezzuto), Rutigliano, Cisternino (19′ st Piccinno), Espindola, Garcia, Baclet, Piccinno, Murrone. All. Greco.

ARBITRO: Magnifico di Bari.

—

COPERTINO-ARBORIS BELLI 0-2

RETI: 10′ pt Ferreira, 44′ st Torrisi

COPERTINO: Margiotta, Stella, Della Bona, Franco (10′ st Faggiano), Ciccarese R., Leo, Lorenzo, Taurino, Nestola, Falco, Greco. All. Olivieri.

ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi, Amodio, Urrutia (10′ st Torrisi), Iaia, Avella, Pascale, Greco, Longo D., Longo L.. Ferreira. All. Calicchio.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

—

CAROVIGNO-LEVERANO 0-4

RETI: 24′ pt Suppressa, 33′ pt Mariano, 42′ pt Colao, 38′ st Spedicato

CAROVIGNO: Cervellera G., Perrone, Jarju, Caramia (35′ st Donia), Kidiera, Scoditti (1′ st Campioto), Turco M. (1′ st Turco F.), Petracca, Vantaggiato (1′ st Kaba), Lombardi, Di Giulio. All. Di Serio.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, De Pascalis (30′ st De Carlo), Suppressa, Quarta (15′ st Sanyang), Spedicato, Alemanni (41′ st Mastrogiovanni), Laena (15′ st Valentino), Mariano (36′ st Colao). All. Lentini.

ARBITRO: Centorame di Bari.

—

R. PUTIGNANO-TAVIANO 2-1

RETI: 23′ pt Castrì (T), 35′ pt Fornaro (P), 19′ st Mezzapesa (P)

R. PUTIGNANO: Loliva, Muolo, Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro, laera, Daugenti, Taddeo (10′ st Guglielmi), Colucci. All. Messina.

TAVIANO: Palma, Maruccia, Carrozza Liquori, Alessandrì (22′ st Spinelli), Coppola, Giannotti, Portaccio, Gennari, Castrì, Iurato. All. Costantini.

ARBITRO: Fornari di Molfetta.