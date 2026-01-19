LECCE – Camarda si cura o si opera? Voci contrastanti con Milano, ancora più urgente metter mano all’attacco

Secondo quanto riportato nell’edizione online della Gazzetta dello Sport, Francesco Camarda, di comune accordo col Milan, avrebbe deciso di operarsi alla spalla infortunata. Il Lecce, solo poche ore fa, aveva parlato di terapie conservative che lo avrebbero riportato in rosa nel giro di tre settimane.

Corto circuito quindi tra le due società che parlano di cose che stanno all’opposto l’una con l’altra.

La Rosea presuppone il ritorno di Camarda a casa madre e il reimpiego dell’azzurrino nel Milan Futuro nei restanti mesi primaverili. Il caso Camarda, comunque, aggiunge un carico da undici sul calciomercato del Lecce che, secondo quanto riportano gli ultimi rumors, starebbe pensando a una terza punta da affiancare a Stulic e allo stesso Camarda per il girone di ritorno. Ora, con l’eventuale ritorno del baby milanista a Milanello, gli attaccanti da sondare sul mercato, a questo punto, sarebbero due.

Nelle scorse ore sono girati i nomi di Patrick Cutrone, Walid Cheddira e Christian Kouamè. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello di Mbala Nzola, attaccante estromesso dalla rosa del Pisa che Stefano Trinchera conosce molto bene per averlo portato alla Virtus Francavilla dieci anni fa, ai tempi della Lega Pro. Nel curriculum dell’angolano classe 1996, spiccano i 13 gol e due assist messi insieme nel 2022/23 con lo Spezia con cui, nel 2020/21, segnò altre undici reti con altri tre assist. Ultimamente il bottino di gol si è un bel po’ assottigliato: tre gol e tre assist con la Fiorentina in A nel 2023/24; sei gol e un assist col Lens nella scorsa stagione; tre gol in 16 presenze quest’anno al Pisa.