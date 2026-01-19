TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 10ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 10
(18.01.2026 h 15)
Calimera-Lizzanello 2-2
Club Salento Lecce-Merine 0-5
Kick Off Academy-Seclì 2-1
Salento S. Academy-Atl. Copertino 0-1
S. Guagnano-Alixias 0-4
V. Collepasso-S. Veglie 2-1
CLASSIFICA
S. Veglie 25
Alixias 22
Merine 19
Atl. Copertino 19
V. Collepasso 16
Kick Off A. 14
Seclì 12
Lizzanello 12
Salento Soccer A. 11
Calimera 11
S. Guagnano 8
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 11
(25.01.2026 h 15)
Alixias-Club Salento Lecce
Atl. Copertino-Calimera
Lizzanello-V. Collepasso
Merine-Kick Off Academy
Seclì-Salento Soccer A.
S. Veglie-S. Guagnano