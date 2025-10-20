TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 1ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 1
(19.10.2025 h 15.30)
Andrano Castiglione-Atl. Melpignano 2-0
AP Specchia-Choriana 3-3
Cutrofiano AM-Atl. Salve 1-3
Palmariggi-V. Neviano 3-3
Sannicola-LM Scorrano 0-1
Riposa GC Muro
CLASSIFICA
Atl. Salve 3
Andrano Castiglione 3
LM Scorrano 3
AP Specchia 1
Palmariggi 1
Choriana 1
V. Neviano 1
GC Muro 0
Sannicola 0
Cutrofiano AM 0
Atl. Melpignano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
(26.10.2025 h 14.30)
Atl. Melpignano-AP Specchia
Atl. Salve-Andrano Castiglione
Choriana-Sannicola
GC Muro-Palmariggi
V. Neviano-Cutrofiano AM
Riposa LM Scorrano