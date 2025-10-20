ECCELLENZA – Canosa e Bisceglie agguantano il Taranto, vittorie per Gallipoli e Galatina: i tabellini della 9ª

Canosa e Bisceglie agguantano il Taranto dopo la nona giornata di Eccellenza pugliese. Prima sconfitta per la squadra di Danucci, avvicinata anche dal Brindisi, unica squadra ancora imbattuta insieme al Bisceglie. Al Galatina il derby col Brilla Campi, mentre termina in parità quello tra Racale e Taurisano. Il Gallipoli passa sul campo del Novoli, maluccio l’Ugento che non vince da quattro partite, cade in casa il Maglie. Giovedì l’infrasettimanale della decima giornata.

I tabellini:

ATL. RACALE-TAURISANO 1-1

RETI: 16′ pt Mingiano (T), 17′ pt Thiam (R)

ATL. RACALE: Colazo, Thiam (9′ st Pennetta), De Vito, Pirretti, Galan, Sarmiento, Abatelillo (9′ st Vitale), Perez, Carrino (39′ st My), Arias, Massimi (33′ st Ria Nzuzi). All. Sportillo.

TAURISANO: Negro, Lezzi, Romano, De Vasconcelos, Solidoro, Cabrera, Quarta (26′ st Ferraiuolo), Maiolo, Mingiano (41′ st Gassama), Garcia, Caruso (12′ st Andrade). All. Oliva.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Derby vibrante al “Basurto” tra Racale e Taurisano che si dividono la posta in palio con un giusto 1-1. Tutto accade in un minuto: al 16’ gli ospiti passano con Mingiano, che dai venti metri lascia partire un diagonale preciso con pallone a mezz’altezza alla sinistra di Colazo. Il vantaggio granata dura pochissimo perché al 17’ il Racale trova subito il pari con Thiam, pronto a ribadire in rete una punizione di Pirretti respinta da Negro non in maniera definitiva. La gara si accende e il Racale accelera: Pirretti e Carrino si rendono pericolosi con due tiri da fuori, poi Negro salva il Taurisano su un colpo di testa ravvicinato di Galan. Nel recupero del primo tempo Arias spreca da buona posizione. Nella ripresa il ritmo resta alto. Pirretti impegna ancora Negro con un sinistro potente, poi al 24’ gli ospiti sfiorano il colpaccio: cross basso di Andrade per Garcia che anticipa il diretto marcatore e gira verso la porta colpendo la traversa dai dieci metri. Nel finale, Colazo è attento sulle conclusioni di De Vasconcelos e dello stesso Garcia, mantenendo invariato il punteggio. Un pari che rispecchia l’andamento del match: equilibrio, intensità e un punto a testa che soddisfa entrambe le squadre.

—

BRILLA CAMPI-GALATINA 0-1

RETI: 25′ st Valentini

BRILLA CAMPI: Alonso, De Luca (30′ st Vantaggiato), Cucci, Olibardi, Layus, Carrozzo, Calò, Flordelmundo, Cavaliere, Marti (24′ st Mariano), De Gaetani. All. Calabuig.

GALATINA: Caroppo, Vergara, Arnesano, Liquori, Mengoli, Karim (35′ st Miglietta, 51′ st Lupo), Macrì, Dell’Anna (35′ st Castrì), Valentini (32′ st Trofo), Candido, Martano. All. Longo.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

ATL. ACQUAVIVA-TARANTO 3-2

RETI: 34′ pt Vukoja (T), 43′ pt rig. Guglielmi (A), 18′ st Fucci (A), 21′ st Russo (T), 23′ st Garcia (A)

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato, Patronelli, Taal, Marrone (30′ st Colaci), Rucci (47′ st Cosmo), Pucinelli, Fucci, Guglielmi (39′ st Pesce), Girardi (15′ st Prati), Garcia (42′ st Angelini). All. Solidoro.

TARANTO: De Simone, Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti (33′ st Allogho), Derosa, Marino (28′ st Echegoyen), Di Paolantonio, Souare (1′ st Malltezi), Vukoja, Monetti (33′ st Terrana), Imoh (19′ st Russo). All. Danucci.

ARBITRO: Amitrano di Torre Annunziata.

—

UGENTO-POLIMNIA 1-1

RETI: 46′ st Rivadero (U), 50′ st Nacci (P)

UGENTO: Trezza, Marchionna, Boglic, Zappacosta (44′ pt Lollo), Macias, Martinez, Carrozzo J., Regner, Carrozzo G., Rivadero (48′ st De Maria), Urbano. All. Di Michele.

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Anaclerio (15′ st Tatullo), Nacci, Di Vittorio, Marasciulo, Morleo, Tirera, Ingredda (21′ st Serafino), Mendez (27′ st Mercurio), Dellino (43′ st Buonsante). All. Anaclerio.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

(US Ugento Calcio) – Pareggio casalingo per l’Ugento. In una finale al cardiopalma, i locali e il Polimnia si dividono la posta in palio. Finisce 1-1 e l’undici allenato da David Di Michele rimanda l’appuntamento con la vittoria. Assenti Grillo, Cordary e Pettorossi, la formazione ugentina parte con il freno a mano tirato. Gli ospiti partono meglio e si fanno vedere subito dalle parti di Trezza, attento nell’uscita su Ingredda. Spingono ancora i ragazzi di mister Anaclerio, che vanno vicini al vantaggio sugli sviluppi di un corner dalla sinistra: Tirera colpisce di testa sul secondo palo, la sfera scheggia la parte alta della traversa. La reazione dell’Ugento è in una progressione sulla sinistra di Jason Carrozzo, palla al centro dell’area di rigore, il portiere è attento e conquista palla in un doppio intervento a terra. Ancora Polimnia pericoloso con Ingredda e Dellino, bravo a girarsi in area e andare vicino al bersaglio grosso, ottimo ancora nell’occasione è l’intervento decisivo di Trezza. I locali cercano di farsi vedere in avanti con uno scambio tra i due Carrozzo in campo, alla conclusione va l’esterno destro con un rasoterra debole e centrale. Un paio di spunti di Rivadero cercano di dare la scossa, ma latitano le conclusioni dalle parti del portiere avversario. In apertura di ripresa, altro legno per il Polimnia: esterno destro dal limite di un attaccante barese, pallone sul palo alla sinistra di Trezza. È Urbano ad accendere la miccia per i padroni di casa: controllo al linite dell’area con giravolta e tiro a giro di sinistro, l’estremo difensore si esalta e manda in angolo. L’Ugento sale di giri e Rivadero si libera a destra, cross basso e il Polimnia si salva in corner. La partita è più equilibrata nella parte centrale di seconda frazione, e i padroni di casa vanno vicini al vantaggio: pallone al bacio di Regner sul secondo palo, colpo di testa di Lollo e palla fuori. Il match si infiamma nei minuti di recupero. Vantaggio ugentino al minuto 46. Il Polimnia rinvia un pallone che arriva da destra, al limite dell’area di rigore Rivadero si coordina in maniera splendida e trova un diagonale radente mancino che si infila in porta. Sembra fatta per capitan Martinez e compagni, ma il veleno è ancora nella coda. Corre il minuto 50 e in prossimità dei 16 metri ugentini si ripete la stessa situazione del primo gol: la botta del pari è di Nacci. L’arbitro allunga l’extratime di altri 180’’ e il Polimnia va vicino al bersaglio grosso con ol colpo di testa di Morleo che va fuori di poco. Sono 10 i punti nella classifica giallorossa: ora per l’Ugento doppio impegno consecutivo in trasferta, prima il Galatina nell’infrasettimanale di giovedì e poi in casa del Maglie.

—

FOGGIA INCEDIT-SPINAZZOLA 1-0

RETI: 26′ pt Dembele

FOGGIA INCEDIT: Di Stasio D., Rubino, Delle Noci, Stele (25′ st Delli Carri), Forziati, Di Stasio S., Cortopasso, Kamara (12′ st Scopece), Senatore, Dembele, Siclari. All. Lasalandra.

SPINAZZOLA: Liso, Zingaro, Losappio, Erminio, Pizzo, Colonna, Cucumazzo, Bonanno, Ousfar, Di Palma (20′ st Carlucci), Ferrero. All. Di Domenico.

ARBITRO: Castello di Ercolano.

—

A. TOMA MAGLIE-BITONTO 0-1

RETI: 6′ st Demichele

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci (18′ st Guevara), Galvez, Amato, Mazzei (43′ st Urso), Matusi, Negro (8′ st Bah), Diaz, Fernandez, Duarte, Alfarano (31′ st Castellaneta). All. Giuliatto.

BITONTO: Cazzella, Dinielli, Marchitelli, Cutrone (49′ st Brizzi), Delgado, Napoli (44′ st Filoni), Milella, Rotondo (10′ pt Gagliardi), Cariello (21′ st Cafarella), Demichele (26′ st Pizzulli), Catalano. All. Zinfollino.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

S. MASSAFRA-BRINDISI 1-5

RETI: 5′ pt Benvenga (B), 22′ pt e 27′ pt Burzio (B), 12′ st Melillo (B), 32′ st rig. Maiorino (M), 42′ st Langone (N)

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino (1′ st Caserta), Neris, D’Arcante (25′ st Canitano), Pinto F., Mazzarano, Nazzaretto (19′ st Dell’Atti), Iaia, Sosa (1′ st Morisco), Maiorino, Secondo (30′ st Diwouta). All. D’Alena.

BRINDISI: Antonino, Mancarella (17′ st Mangialardi), Gori (17′ st Carpineti), Bernaola, Lanzolla, Melillo (30′ st Langone), Lobosco (38′ st Scoppa), Benvenga, Burzio (15′ st Scaringella), Saraniti, Cauteruccio. All. Ciullo.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

CANOSA-VIRTUS MOLA 1-0

RETI: 17′ st Di Piazza

CANOSA: Tarolli, Lacassia, De Gol, Lamacchia, Cafagna, Iagulli (41′ st Repola), Solano, Comitangelo (30′ st Lavoratti), Strambelli (41′ st Santoro), Lanzone (30′ st Barrasso), Di Piazza (41′ st Aguilera). All. De Candia.

VIRTUS MOLA: Colonna, Daniele, Campanella, Leuzzi, Natuzzi, Massari (47′ st Dambrosio), Amoruso (25′ st Marzulli), Caradonna, Mosquera (41′ st Quarto), Capobianco, Altamura (30′ st Kola). All. Caricola.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

BISCEGLIE-UC BISCEGLIE 1-1

RETI: 43′ pt Graziano (BI), 29′ st Saani (UC)

BISCEGLIE: Baietti, Visani, Ciurlo, Martinez (16′ st Taccogna), Lopez (22′ st Amoroso), Lavopa (18′ pt Castro), Martino, Di Fulvio, Graziano (30′ st Citro), Sene, Cifarelli (16′ st Ricchiuti). All. Di Meo.

UC BISCEGLIE: Lullo, Bocchino, Saani, Zinetti (40′ st Loseto), Bonicelli, Farinola, D’Elia, Kone (45′ st Morra), Monopoli, Diomande (33′ st Ngom), Cappellari (45′ st Soldani). All. Rumma.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

NOVOLI-GALLIPOLI 1-4

RETI: 46′ pt Duque (N), 6′ st rig. Gonzalez (G), 13′ st Magalhaes (G), 27′ st e 33′ st Godoy (G)

NOVOLI: Suma, Sorino, Leone (42′ st Mellone), Maccarrone, Valzano (37′ st Natale), Mancarella, Ferreira, Giacomazzi (19′ st Caporale), Duque (33′ st Milanese), De Blasi, Quarta (40′ st Parisi). All. Luperto.

GALLIPOLI: Menendez, Marzio, Paglialunga, Vidal, Fernandes (43′ st Ayaydin), Cardinale, Camacho (23′ st Godoy), Beitia, Magalhaes (29′ st Schirosi), Gonzalez, Sanchez. All. Salvadore.

ARBITRO: Racanelli di Bari.