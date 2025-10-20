PROMOZIONE/B – Squinzano impantanato dal Bagnolo, il Taviano è la nuova capolista: i tabellini della 7ª

La matricola Taviano centra la quinta vittoria consecutiva, sesta in sette gare, supera il Matino a domicilio e balza in vetta alla classifica di Promozione dopo la settima giornata. Rallenta lo Squinzano, impantanato sullo 0-0 dal Bagnolo e avvicinato ora dall’Ostuni che supera 3-2 il Copertino e si porta a meno due dai bianconeri. Un gol di Laena basta al Leverano per avere la meglio del Trepuzzi, fanalino di coda con due punti. Secondo ko di fila per il Manduria, sconfitto dal Locorotondo, e dal Tricase, battuto dal Ginosa.

I tabellini:

BAGNOLO-SQUINZANO 0-0

BAGNOLO: Centonze, Tremolizzo, Alessandrì, De Giorgi, Ture (10′ st Angelini), Lanciano, Chiri (10′ st Rollo), Diop, De Luca, Villani (32′ st De Vito), Afrune (32′ st Vincenti). All. De Icco.

SQUINZANO: Partal, Tarantino, Nobile, Fruci, Greco, Brue, Quarta, Gueye, Poleti (1′ st Longo), Ancora (22′ st Pignataro), Libertini. All. Politi.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

SAVA-CAROVIGNO 4-0

RETI: 9′ pt Fabiano, 19′ pt Vapore, 3′ st Palmisano, 46′ st Chiochia

SAVA: Pizzaleo, D’Andria, Fornaro (14′ st Gatto), Amatulli (42′ st Panico), Fabiano, Chiochia, Palmisano (24′ st Kpama), Napolitano (34′ pt Lippo), Mirizzi, Richella, Vapore. All. Malacari.

CAROVIGNO: Lamarina (1′ st Galetta), Leo, Perrone M., Leobilla, Albano, Perrone A., Kaba (7′ st Lanzillotti G.), Caramia (20′ st Ganoshi), Turco M., Pichierri (7′ st Scoditti), Dos Santos (21′ pt Turco F.). All. Franco.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

MESAGNE-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-1

RETI: 44′ st rig. D’Amanzo (M), 51′ st Garcia

MESAGNE: Colapietro, Ribezzi, Diop, Ndiaye B., D’Amanzo, Ndom, Gningue (9′ st Giancola), Ndiaye A., De Carlo (29′ st Taveri), Manta And. (47′ st Assindi), Manta Ale. (38′ pt Mbaki). All. Funaro.

TERRE DI A&R: Montagnolo, De Nigris, Rutigliano, Cisternino, Garcia, Diaz (18′ st Espindola), Murrone, Raffin, Bolognese, Lo Basso, Falco. All. Greco.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

—

GINOSA-TRICASE 2-0

RETI: 36′ pt Secka, 3′ st Faccini

GINOSA: Laghezza, Fede (41′ st Galetta), Lavazza, Casucci (24′ st Villani), Carlucci, Ventura, Telesca, Faccini, Molina (31′ st Bondjale), Panzarea (34′ st Coronese), Secka (16′ st Cimmarrusti). All. Delle Foglie.

TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Coulibaly, Caracciolo, Zanazzi, Cavalieri, Caputo, Palumbo, Amico (6′ st Torsello), Graziano, De Giorgi. All. Branà.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

—

MANDURIA-LOCOROTONDO 0-2

RETI: 20′ pt aut. Bianco, 22′ pt Natale J.

MANDURIA: Sestino (14′ st Di Serio), De Mitri, Blanco (36′ pt Solimeno), Stranieri, Donno (14′ st Ndiaye), Romano, Prinari, Siverio, Palumbo, cecchin, Zuccero (14′ st Diaz). All. Tartaglia.

LOCOROTONDO: Di Gennaro, Palmisano, Laguardia, Lacirignola, Neglia, Palazzo, Natale J., Savoia, Natale B. (41′ st Galeone), Mastronardi (41′ st Romanazzo), Quazzico. All. Calabretto.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

V. MATINO-TAVIANO 1-2

RETI: 13′ pt Giannuzzi (T), 30′ pt Maruccia (M), 25′ st Manisi (T)

MATINO: Cherillo, Rutigliano (1′ st De Marco, 22′ st Spennato), Monteleone, De Vito, Maruccia, De Lorenzis, Marzo (1′ st Pinto), Maraschio, Ciriolo, Garcia, Maniglio. All. Grasso.

TAVIANO: Palma, Levanto (10′ st Schirosi), Caragnulo, Giannuzzi, Dorini, Aranda, Portaccio (30′ st Savino), Carrozza (15′ st Verri), Negro, Manisi (30′ st Iurato), Gennari (1′ st Baclet). All. Marino.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

ARBORIS BELLI-PUTIGNANO 2-1

RETI: 1′ pt Di Lonardo (A), 35′ pt Di Cosola (P), 45′ pt aut. Calio (A)

ARBORIS BELLI: Schina, Lippo (13′ st Pascale), Amodio, Urrutia, Iaia, Avella, Moretti, Raia, Di Lonardo, Longo, Taldone (31′ st Miccolis). All. Calicchio.

PUTIGNANO: Angelini, Calio, Brescia, Mezzapesa (13′ st Casulli), Intini, Amendolagine, Fornaro (4′ st Daddato), Taddeo (23′ st Dalena), Di Cosola (19′ st Daugenti), Novelli (34′ st Laera), Colucci. All. Messina.

ARBITRO: Fiore di Foggia.

—

LEVERANO-TREPUZZI 1-0

RETI: 25′ pt Laena.

LEVERANO: Bardoscia, Centonze, Giannotti, Vaschetto, De Pascalis, Pasculli, Valentino, Di Romano, Magoia (25′ st Alemanni), Laena, Mancarella. All. Patruno.

TREPUZZI: Quarta, Renna, Zang, Balde, Brindisino, Kroba, De Aguiar, Scardia, Agui, Riezzo (20′ st Toraldo), Giannuzzi. All. Miglietta.

ARBITRO: Albione di Lecce