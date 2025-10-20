VOLLEY A2/f – Melendugno viaggia col vento in poppa: terza vittoria, battuto anche il Club Italia

Il Melendugno continua la sua corsa senza ostacoli e si conferma una delle corazzate del girone A. Tre vittorie su tre partite, imbattibilità mantenuta e nove punti in classifica come Trentino e Costa Volpino: l’avvio di stagione delle salentine è semplicemente perfetto. Nel giorno dell’esordio casalingo, la squadra di Simone Giunta piega in quattro set il Club Italia e regala al proprio pubblico una prestazione di carattere e maturità.

Davanti a tifosi entusiasti, la Narconon Melendugno mostra solidità e consapevolezza dei propri mezzi, qualità che la rendono sempre più una realtà credibile del campionato. Contro le giovani azzurrine guidate da mister Cichello, collaboratore di Velasco nella Nazionale Seniores, Jessica Joly e compagne faticano inizialmente a prendere ritmo, ma nel finale del primo set ritrovano lucidità e piazzano il break decisivo per il 25-23.

Il Club Italia reagisce nel secondo parziale, giocando con intensità e determinazione fino al punto numero 25, quando le ospiti riescono a pareggiare i conti grazie a una serie di giocate efficaci e a un buon lavoro in difesa. A quel punto il Melendugno cambia passo: alza il ritmo, ritrova precisione e inizia a dominare il gioco, spingendo con decisione al servizio e in attacco.

Nel terzo set la squadra leccese impone il proprio ritmo, limitando gli errori e mettendo in difficoltà la ricezione avversaria. Le ragazze del Club Italia tentano di restare in partita ma devono arrendersi di fronte alla continuità e alla forza del sestetto salentino, che chiude anche il quarto set con autorità, certificando la propria superiorità tecnica e mentale.

Serata da incorniciare per l’opposto Bassi, autentica trascinatrice, che con 26 punti si aggiudica il titolo di MVP dell’incontro. Il Melendugno vola con il vento in poppa, confermando ambizioni importanti e un’identità ormai ben definita. Nel prossimo turno, trasferta a Marsala.

—

IL TABELLINO

MELENDUGNO-CLUB ITALIA 3-1

(25-23, 16-25, 25-21, 25-16)

MELENDUGNO: Malonni (L), Colombino 4, Bassi 26, Avenia 3, Sturniolo, Morandini (L), Gianfico ne, Joly 2, Bulaich 7, Perfetto, Roserba ne, Maruotti 3, Babatunde 12, Riparbelli 9. All. Giunta.

CLUB ITALIA: Spaziano 3, Cakovic ne, Caruso 11, Peroni ne, Spada ne, Solovei 15, Susio 11, Quero 10, Tosini 2, Bovolenta 7, Regoni (L), Magnabosco, Sari ne, Moss 3, Zanella. All. Cichello.

Arbitri: Martini, Traversa.