TENNIS A2/m – Ct Maglie, successo sull’Eur Roma e secondo posto raggiunto

Al termine del girone di andata di Serie A2 maschile, il CT Maglie Mastroleo Auto supera il CT EUR Roma e raggiunge l’AMP Pavia al secondo posto in classifica.

La squadra magliese ha schierato Max Alcala Gurri (Spagna, ATP 419), Silvio Mencaglia, Giorgio Ricca, Riccardo Manca, finalmente rientrato dopo un infortunio, e Dennis Ciprian Spircu. A guidare il team, come sempre, i tecnici Michele Pasca, Ivan De Nitto, Marco Cezza, Karthiga Thavarajasingam, Marco Baglivo e il preparatore atletico Giorgio Gervasi. Gli ospiti romani si sono presentati con Maxime Janvier (Francia, ATP 565), Niccolò Catini, Daniele Bracciali, Giulio Di Meo, Luca Sermoneta e Alessio Luperi.

Nei singolari, successi per Ricca, Spircu e Alcala Gurri, mentre Mencaglia si è arreso a Catini. Nei doppi, vittorie divise: Janvier/Catini hanno battuto Alcala Gurri/Manca, mentre Mencaglia/Ricca hanno prevalso su Bracciali/Sermoneta. Determinante la compattezza del gruppo e il ritorno di Manca, che ha rafforzato il morale della squadra.

Il direttore sportivo Antonio Baglivo ha espresso soddisfazione per la vittoria e fiducia nel contributo futuro di Manca, sottolineando però l’elevato livello tecnico del girone. Il CT Maglie Mastroleo Auto prosegue anche la collaborazione con la Regione Puglia, rappresentando il brand #WeAreInPuglia per promuovere il territorio attraverso lo sport. Prossimo impegno: domenica 2 novembre, in trasferta contro il TC Pistoia Vannucci Piante.