VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Serie D: risultati 19.10.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 3): Costa Volpino-Concorezzo 3-0, Itas Trentino-Marsala 3-0, Melendugno-Club Italia 3-1, Casalmaggiore-SMI Roma 3-1.

CLASSIFICA: Costa Volpino 12 – Trentino, Melendugno 9 – Messina, Concorezzo, Casalmaggiore 3 – Roma, Marsala, Club Italia 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): Marsala-Melendugno, Casalmaggiore-Club Italia, Concorezzo-Trentino, Roma-Messina. Riposa Costa Volpino.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): Offanengo-Talmassons 2-3, Fasano-Modena 3-0, Altamura-Altafratte 0-3, Imola-Busto Arsizio 2-3, Altino-Valsabbina 0-3.

CLASSIFICA: Altafratte, Valsabbina 9 – Talmassons 8 – Fasano 5 – Busto Arsizio, Imola, Altino, Altamura 3 – Offanengo 2 – Modena 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): Busto Arsizio-Offanengo, Modena-Altino, Talmassons-Imola, Altafratte-Fasano Valsabbina-Altamura.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 2): Bisignano-Marcianise 2-3, Termoli-SG Terzigno 2-3, Praia-I. Molfetta 0-3, SanVitoMesagne-Casoria 2-3, LS Casarano-Valdiano 3-2, Leverano-NV Polignano 1-3, Pag Taviano-CUS Bari 3-1.

CLASSIFICA: Pag Taviano, Molfetta 6 – Casoria, Marcianise 5 – Valdiano 4 – Cus Bari, Terzigno, NV Polignano 3 – LS Casarano, Leverano 2 – San Vito Mesagne, Termoli, Bisignano 1 – Spes Praia 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): SG Terzigno-Casoria, Bisignano-Spes Praia, Valdiano-Termoli, NV Polignano-San Vito Mesagne, Molfetta-Leverano, Marcianise-Pag taviano, Cus Bari-Casarano.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 2): Bari-Volare BN 3-2, Capurso-Faam Matese 3-1, Pescara-Monopoli 0-3, Salerno-Isernia 1-3, Arabona-Nardò 3-1, Cerignola-Napoli 3-2, Fiamma Torrese-LC Monteroni 0-3.

CLASSIFICA: Arabona, Isernia 6 – Bari 5 – Volare BN, Napoli 4 – Monopoli, Nardò, Monteroni, Cerignola, Capurso 3 – Faam Matese 2 – Salerno, Fiamma Torrese, Pescara 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): Faam Matese-Isernia, Bari-Pescara, Nardò-Capurso, Napoli-Salerno, Monopoli-Cerignola, Volare BN-Fiamma Torrese, Monteroni-Arabona.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 2): F. Taviano-Oria 2-3, Trepuzzi-San Cassiano 2-3, CDM Cutrofiano-Surbo 3-0, A. Monopoli-MSP Galatina 0-3, Lecce-CDM Astra Volley 3-0, Aurora BR-NV Torre 3-0.

CLASSIFICA: Aurora BR 6 – San Cassiano, Oria 5 – Trepuzzi 4 – NV Torre, MSP Galatina, CDM Cutrofiano, Lecce, CDM Astra Volley 3 – F. Taviano 1 – Surbo, Melendugno Calimera, Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): San Cassiano-Melendugno Calimera, F. Taviano-CDM Cutrofiano, MSP Galatina-Trepuzzi, Oria-Lecce, Surbo-Monopoli, CDM Astra Volley-Aurora BR.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 2): VC Grottaglie-BM Fasano 1-3, SB Galatina-San Pancrazio 3-0, Vibrotek-GP Mottola 3-1, Parabita-Lecce Volley 3-1, PSA Matera-V. Tricase 0-3.

CLASSIFICA: SB Galatina, V. Tricase, BM Fasano 6 – Vibrotek, Parabita 4 – Lecce, San Pancrazio 2 – Grottaglie, Mottola, Matera, Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): Mottola-San Pancrazio, Grottaglie-Frascolla, BM Fasano-SB Galatina, Lecce-Matera, V. Tricase-Vibrotek.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 2): Talsano-Uisp Putignano 0-3, Santeramo-Appia 0-3, Spike-V. Matera 0-3, SS Annunziata-PSA Matera 1-3, Massafra-LSG Ostuni 3-0, Sant’Elia-Noci 2-3.

CLASSIFICA: Putignano, Matera 6 – Appia, Noci 5 – Matera, Sant’Elia 4 – Massafra 3 – Santeramo 2 – SS Annunziata 1 – Spike Volley, Ostuni, Talsano 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): Matera-Appia, Talsano-Massafra, Putignano-Santeramo, Matera-Sant’Elia, Ostuni-SS Annunziata, Noci-Spike Volley.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 2): Aradeo-RV Ugento 3-2, Parabita-Melendugno Calimera 0-3, V. Tricase-Bee Lecce 0-3, CDM Cutrofiano-Sport & Friends 3-0, Copertino-Monteroni 3-0.

CLASSIFICA: Bee Lecce 6 – Copertino 5 – CDM Cutrofiano 4 – Melendugno Calimera, Spongano, Aradeo, RV Ugento 3 – Monteroni 2 – Sport & Friends 1 – V. Tricase, Parabita 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): Melendugno Calimera-Spongano, Aradeo-CDM Cutrofiano, Bee Lecce-Copertino, Sport & Friends-V. Tricase, Monteroni-Parabita.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 2): MB Ruffano-SBV Galatina 3-2, San Vito-Massafra 2-3, Materdomini-Avetrana 2-3, GS Ugento-V. Tricase 3-0, Vis Squinzano-Tiger Squinzano 3-2.

CLASSIFICA: Vis Squinzano, GS Ugento 5 – SBV Galatina 4 – Falchi Ugento, Castellana, Massafra 3 – Avetrana, Ruffano 2 – Squinzano, San Vito, Materdomini 1 – STV Tricase 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): Massafra-Castellana, Ruffano-Materdomini, STV Tricase-San Vito, Avetrana-GS Ugento, Falchi Ugento-Vis Squinzano.

(US SBV Galatina, Piero de Lorentis) – L’illusione di ripetersi con un’altra vittoria, dopo l’esordio casalingo contro Castellana, svanisce al PalaBisanti contro una giovanissima MB Ruffano. L’infortunio dell’opposto Pica è un allarme che si materializza a metà del primo set che, seppur vinto tirato ai vantaggi (27-29), non lascia presagire una serata positiva. Nel secondo parziale mister Martina manda in campo De Lorentis R. a comporre la diagonale con Epifani e Murrone a ricoprire il posto di laterale. La MB costantemente in vantaggio viene avvicinata sul 18-17 dalla squadra galatinese ed il suo tecnico opera un time out che frena la reazione ospite. Infilano infatti i ruffanesi una serie di conclusioni efficacissime, tanto da concedere solo tre punti agli ospiti, neutralizzano le conclusioni toccando ripetutamente a muro gli attacchi avversari e portano la gara sull’ uno a uno con il punteggio di 25-20. Timida reazione dell’Olimpia Sbv che regge punto a punto sino al 14-13, poi con un break di + 6 ribalta l’andamento (15-21) e chiude il terzo parziale a suo favore per 19-25. Nel quarto set i galatinesi sopravanzano di +3 gli avversari (10-13), difendono malamente gli attacchi avversari, accusando sul 18-19 un -3 che fa sopravanzare la MB fino al 24-21, tenuto in vita fino a 23, ma alla fine perdente con un manie fuori che manda la gara al tie-break. Inizio del 5° set catastrofico e zeppo di errori per i galatinesi. Chiusure tardive in assistenza al muro, distribuzione scontatissima per un 8-3 corredato da due cartellini rossi che l’arbitro distribuisce a De Lorentis e Sirsi per proteste. La reazione nervosa e meno pragmatica frutta, con un ace di Peschiulli, il 10-9 ma l’affondo finale con vittoria è della MB Ruffano (15-12). Infarcita di errori da ambo le parti con una preponderanza sponda galatinese, la gara è vissuta sulla verve di un gruppo casalingo giovanissimo ben organizzato tatticamente. La difesa non ha sbagliato niente, la regia di Cicerello (più che una promessa oramai) spesso ha congelato la traslocazione dei centrali ospiti, consentendo alla sua prima linea di chiudere i colpi con muro ad uno. Olimpia Sbv Galatina invece ha sbagliato quasi tutto. Muri mal posizionati, difesa che negli ampi corridoi lungo linea è stata evanescente, distribuzione quasi mai spinta, a tentare di eludere l’assistenza dei centrali di casa ai compagni. È vero che i due attaccanti blu-celesti (Sirsi e De Lorentis) prediligono palla alta, ma far viaggiare la distribuzione con parabole alte potrebbe essere un’opzione praticabile con ricezione positiva. Insomma se questa è al momento la condizione della squadra, il lavoro di rettifica del duo Martina-Beccarisi si presenta arduo, dovendo intervenire su schemi tattici da perfezionare e condizioni fisiche degli atleti da recuperare. Due settimane di riposo previste in calendario possono consentire il recupero di Pica, il rientro di C. De Lorentis e soprattutto un’assimilazione di schemi che in questa gara sono latitati: servizio compreso.