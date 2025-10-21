SCACCHI – A Gallipoli il Campionato Mondiale Seniores, presenti 68 Paesi del mondo

La città di Gallipoli, da ieri, ospita il Campionato Mondiale Seniores di Scacchi FIDE 2025, evento organizzato da Chess Projects ASD di Milano e ArcoWorldChes di trento, sotto l’egida FIDE e FSI, Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione Grand Hotel Costa Brada (sede dell’evento) e il gruppo Caroli Hotels,

L’edizione 2025 sarà una delle più partecipate di sempre: 466 giocatori iscritti provenienti da 68 Paesi del mondo, tra cui 191 giocatori titolati tra Grandi Maestri e Maestri Internazionali. Il montepremi complessivo è di 50mila euro. La cerimonia di premiazione si svolgerà la sera del 1° novembre alle 21.30 presso il Teatro Schipa di Gallipoli. Tutti gli eventi saranno commentati su Twitch. I risultati saranno costantemente aggiornati sul sito ufficiale della manifestazione www.worldseniorchampionship2005.com.