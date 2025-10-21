BASKET C/m – CCE LSB Lecce strapazza Francavilla, ecco la seconda vittoria

Con una grande prova di forza, la Cce Lsb Lecce strapazza Francavilla a domicilio inanellando la seconda vittoria dopo il successo casalingo ottenuto contro Molfetta. Gli uomini di coach Michelutti si sono imposti con un roboante 68-97, in occasione della terza giornata del campionato maschile di serie C. La squadra del presidente Sandro Laudisa ha surclassato il Basket Francavilla 1963 sul parquet di Ceglie al termine di una gara nervosa, ma condotta con ottima capacitá di gestione.

Dopo un primo quarto equilibrato e molto combattuto chiuso con la bomba da tre di Fracasso, nella seconda frazione i viaggianti hanno ingranato le marce alte staccando i padroni di casa. I biancazzurri hanno sfruttato l’ottima circolazione di palla andando ripetutamente a bersaglio. Nel corso del secondo quarto è stato espulso Urso del Francavilla per proteste e i leccesi sono stati abili a rimanere concentrati allargando la forbice nel punteggio sino al momentaneo +20, salvo poi rientrare negli spogliatoi per la pausa lunga sul +16. Nel terzo periodo Mocavero e soci hanno tenuto Francavilla a distanza di sicurezza, in virtù di una difesa molto solida e di meccanismi codificati in fase offensiva che hanno messo alle corde gli avversari. Come nei precedenti quarti, anche nell’ultimo periodo la Cce Lsb Lecce si è lasciata preferire rispetto a Francavilla chiudendo la gara con un inequivocabile +29 sul tabellone luminoso.

Sono state ben 14 le triple realizzate dai ragazzi di Michelutti. Il duo composto da Zalalis e Tyrtyshnik ha totalizzato 43 punti, ma sono andati in doppia cifra anche Guido e Cantagalli. Nel finale, anche grazie al cospicuo vantaggio, coach Michelutti ha dato minutaggio anche a Busetta, Cruciani e De Giovanni. Dopo i successi ottenuti in serie contro Molfetta e Francavilla, la Cce Lsb Lecce priverà a calare il tris sabato prossimo contro la New Virtus Mesagne sul parquet amico del palazzetto “San Giuseppe da Copertino”. Palla a due alle 18.

“È stata una gran bella partita fuori casa che ha dato seguito alla vittoria casalinga contro Molfetta – dichiara coach Michelutti a fine gara -. Abbiamo costruito degli ottimi tiri che ci hanno permesso di mettere in discesa la partita. Adesso ci apprestiamo a giocare contro una delle candidate al salto di categoria che è Mesagne. Esorto il pubblico leccese a riversarsi al palazzetto per incitarci sino alla fine contro una delle squadre più forti del campionato”.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

FRANCAVILLA-CCE LSB LECCE 68-97

(19-22, 33-49, 48-71)

Francavilla: Della Corte 3, Marinosci 11, Ruggiero, Madaro 6, Lisini 22, Bianco 3, Caricati, Digiacomo 7, Urso 3, Del Bene, Ghiggi, Shvets’ 13. All. Caforio.

Cce Lsb Lecce: Guido 13, Tyrtyshnik 21, De Giovanni, Pallara 5, Busetta, Cantagalli 10, Mocavero 8, Cruciani, Vidakovic 9, Fracasso 9, Zalalis 22. All. Michelutti.

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 3): Assi Brindisi-Corato 77-88, Molfetta-Barletta 95-46, Nardò-Monteroni 66-58, Francavilla-Lecce 68-97, Monopoli-MS Mesagne 74-66, Cus Foggia-Ceglie 88-72.

CLASSIFICA: Nardò 6 – NP Monteroni, Assi Brindisi, Cus Foggia, NV Mesagne, LSB Lecce, Ceglie 4 – Molfetta, AP Monopoli, NM Corato 2 – MS Mesagne, Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): LSB Lecce-NV Mesagne, MS Mesagne-Cus Foggia, NP Monteroni-Assi Brindisi, NM Corato-Molfetta, Ceglie-Nardò, Barletta-Francavilla.