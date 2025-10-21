LECCE – Statistiche di squadra e individuali: precisione scarsa, si tira poco e male

Cinque reti in sette partite. Questo lo score sinora registrato dal Lecce nel primissimo spezzone di campionato, secondo il principale sito di statistiche sul calcio fbref.com.

Il miglior attacco è dell’Inter che ha segnato 17 volte; quello del Lecce non è il peggiore perché, come i giallorossi, anche la Fiorentina ha segnato solo cinque reti; peggio di loro hanno fatto Genoa e Parma (3), Verona e Pisa (2).

Interessanti anche altri dati: sempre l’Inter ha effettuato il maggior numero di tiri, 133; il Lecce è quartultimo con 67, meglio solo di Sassuolo, Pisa (64) e Cremonese (46).

Statistica dei tiri indirizzati verso lo specchio della porta: prime Inter e Napoli con 39; Lecce quintultimo con 19 tiri nello specchio, meglio di Cremonese (18), Parma (15), Fiorentina (14) e Pisa (13).

Unendo le due classifiche, emerge anche un altro dato, quello della percentuale dei tiri indirizzati in porta sul numero totale dei tiri: a sorpresa è prima la Cremonese col 39,1% dei tiri totali indirizzati in porta, davanti a Torino e Sassuolo (37,5%); il Lecce naviga sempre nelle parti basse della classifica col 28,4%, meglio di Udinese (28,1%), Parma (21,4%), Pisa (20,3) e Fiorentina (18,2%).

L’Inter ha il miglior rapporto tra gol realizzati per ogni tiro in porta, 0,44%, davanti a Lazio (0,43%) e ancora Cremonese (0,39%). Il Lecce, in questo caso, è a metà classifica con 0,26% (come Como e Juventus). Desolatamente ultimo il Verona (0,03%) che è la squadra che tira da una distanza dalla porta mediamente maggiore (18,2 metri circa), mentre il Lecce da 16 metri circa, ossia dal limite dell’area di rigore.

Per quanto concerne le statistiche individuali: Tete Morente è il calciatore che ha tirato di più in totale (9), davanti a Stulic (7), Ramadani e Pierotti (6). L’argentino è primo nella classifica dei tiri in porta totali (3), ma le migliori percentuali tra tiri totali e tiri in porta, a parte Helgason (nell’azione col Sassuolo di sabato scorso, unica sinora), sono di Coulibaly e di Kaba, che, su tre tiri totali ne hanno indirizzati due in porta.

Basse le percentuali dei due centravanti: 28,6% Stulic, 20% Camarda; Tete Morente, sui nove tiri, ha centrato lo specchio solo una volta (11,1%). Sottil, infine, è primo nella graduatoria di gol segnati per ogni tiro in porta (0,50%, due tiri e un gol in pratica). Numeri, anche questi, da migliorare, visto che l’esterno ex viola ha collezionato cinque presenze e, in totale, ha tirato due volte, di cui una in porta (il tiro-cross poi vincente a Parma).