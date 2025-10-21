BASKET C/m – Derby tirato, Monteroni cede sul finale: vince ancora la A9 Nardò

Terza partita, terza vittoria. L’A9 Nardò piega Monteroni 66-58 al termine di una sfida intensa, vissuta tutta d’un fiato.

Dopo un avvio complicato e uno svantaggio pesante, sul 43-32 i granata hanno reagito da vera squadra, costruendo una rimonta poderosa nel terzo quarto, chiuso avanti 48-46 grazie all’appoggio sulla sirena di Tinto. Da lì in poi, difesa e lucidità hanno fatto la differenza.

Gramazio, eletto MVP, ha guidato i compagni con 13 punti, 4 assist e 5 rimbalzi; Stonkus è stato il top scorer con 15 punti, mentre Tinto ha colpito nei momenti chiave, compresa la tripla decisiva nell’ultimo periodo. Kebe ha chiuso in doppia cifra con 10 punti, 7 rimbalzi e 1 stoppata. Gigli, Zustovich e Brenno (10 rimbalzi) hanno offerto contributi preziosi. Una rimonta che accende il Pala “Andrea Pasca” e conferma la forza del gruppo.

(Giuseppe Spenga)

IL TABELLINO

NARDÒ-NPM MONTERONI 66-58

(16-18, 28-32, 48-46)

NARDÒ: Stonkus 15, Gramazio 13, Kebe 10, Tinto 10, Zustovich 8, Facciolà 6, Barel 4, Gigli 0. NE: Poletti, Leopizzi, Barone, Montinaro. All. Battistini.

NP MONTERONI: Diomede 16, Liace 13, Labovic 8, Liepins 8, Usai 6, Ferraretti 4, De Leo 3, Kimekwu 0. NE: Berov Chavdar, Sene, Dinoi, Martino. All. Putignano.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 3): Assi Brindisi-Corato 77-88, Molfetta-Barletta 95-46, Nardò-Monteroni 66-58, Francavilla-Lecce 68-97, Monopoli-MS Mesagne 74-66, Cus Foggia-Ceglie 88-72.

CLASSIFICA: Nardò 6 – NP Monteroni, Assi Brindisi, Cus Foggia, NV Mesagne, LSB Lecce, Ceglie 4 – Molfetta, AP Monopoli, NM Corato 2 – MS Mesagne, Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (25-26/10): LSB Lecce-NV Mesagne, MS Mesagne-Cus Foggia, NP Monteroni-Assi Brindisi, NM Corato-Molfetta, Ceglie-Nardò, Barletta-Francavilla.