SERIE D/H – Ammenda e diffida per il Fasano: il Giudice sportivo, gare del 19.10.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo l’ottava giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA:
C.D. FASANO: Ammenda (e diffida) di 3.200 euro (“Per avere, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e spintonato nell’occasione in modo aggressivo i calciatori avversari, determinando un principio di rissa. Inoltre, per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un assistente arbitrale numerosi sputi (più di venti) e alcuni tappi di fumogeni (circa 7) che lo colpivano alla schiena, nonché bottigliette e bicchieri di carta”)
FERRANDINA:
F. ANDRIA: Facundo Marquez (1)
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA: Pierluigi Lagonigro (1)
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA:
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: