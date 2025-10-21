SERIE D/H – Ammenda e diffida per il Fasano: il Giudice sportivo, gare del 19.10.2025

Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo l’ottava giornata.

NB: tra parentesi le giornate di squalifica

AFRAGOLESE:

BARLETTA:

C.D. FASANO: Ammenda (e diffida) di 3.200 euro (“Per avere, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e spintonato nell’occasione in modo aggressivo i calciatori avversari, determinando un principio di rissa. Inoltre, per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un assistente arbitrale numerosi sputi (più di venti) e alcuni tappi di fumogeni (circa 7) che lo colpivano alla schiena, nonché bottigliette e bicchieri di carta”)

FERRANDINA:

F. ANDRIA: Facundo Marquez (1)

F. PUTEOLANA (NOLA):

FRANCAVILLA IN S.:

GRAVINA: Pierluigi Lagonigro (1)

HERACLEA:

MANFREDONIA:

MARTINA:

NARDÒ:

PAGANESE:

POMPEI:

P. REAL NORMANNA:

SARNESE:

T. ACERRANA:

VIRTUS FRANCAVILLA: