AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 1ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 1
Alixias-Galatione Romidò 9-1
E. Coluccia Cutrofiano-Atl. Ascla Tiggiano 2-2
salve/Morciano-FC Galatone 0-3
Presicce Acquarica-FATAC Scorrano 1-2
Castrignano-Aradeo 3-2
Poggiardo-Pol. Uxentum 7-0
City Gas Revolution-C.D. Melissano 2-5
CLASSIFICA
Alixias 3
C.D. Melissano 3
FC Galatone 3
Castrignano 3
Poggiardo 3
FATAC Scorrano 3
Atl. Ascla Tiggiano 1
E. Coluccia Cutrofiano 1
Salento Over Seclì 0
Aradeo 0
City Gas Revolution 0
Salve/Morciano 0
Pol. Uxwntum 0
Galatone Romidò 0
Presicce Acquarica 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
FATAC Scorrano-Poggiardo 25.10 h 15
Pol. Uxentum-Salento Over Seclì 25.10 h 14.30
Presicce Acquarica-City Gas Revolution 27.10 h 20.30
C.D. Melissano-FC Galatone 27.10 h 20.30
E. Coluccia Cutrofiano-Salve/Morciano 27.10 h 20.30
Galatone Romidò-Aradeo 27.10 h 20.30
Atl. Ascla Tiggiano-Alixias 27.10 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
3 RETI: D.A. Strambaci (Poggiardo), G. Filoni (C.D. Melissano);
2 RETI: A. Manco (Alixias), A. Della Rocca (Alixias), D. Fuso (FC Galatone), D. Greco (C.D. Melissano), L De Santis (Poggiardo), M. Scarlino (CG Revolution), S. Trane (Castrignano);
UNA RETE: 19 giocatori