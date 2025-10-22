PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 19.10.2025
Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 19 ottobre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Luca Calicchio (all., fino al 30/10/25); Antonio Di Lonardo (1)
ATL. TRICASE: Samuele Desiderato (1, Coppa Italia)
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA: Walter Ventura (1, Coppa Italia); Giacinto Casucci (1, Coppa Italia)
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE: Ammenda di 300 euro; Luca Pulieri (dir., fino al 23/11/25)
OSTUNI:
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA: Vincenzo Chiochia (1, Coppa Italia); Graziano Amatulli (1, Coppa Italia); Giovanni Gatto (1, Coppa Italia)
SQUINZANO: Angelo Poso (all., fino al 30/10/25); Antonio Cocciolo (1)
TERRE ACAYA-ROCA: Simone Fasini (all., fino al 30/10/25); Nicolò Pinto (2)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Damiano Neglia (1, Coppa Italia)
V. MATINO: