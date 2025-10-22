Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 19.10.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 19 ottobre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Giuliano Maglie (4)
DON BOSCO MANDURIA: Leonardo Daggiano (dir., fino al 06/11/25); Cosimo Peluso (1, Coppa Puglia)
FC CAPURSO: Alex Lieggi (1); Angelo G. Ferro (1), Vito M. Gernone (1, Coppa Puglia)
FC MANDURIA: Francesco Gallù (1, Coppa Puglia)
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI: Marco Coroforte (1)
REAL MOTTOLA: Ammenda di 400 euro (Coppa Puglia)*; Stefano D’Auria (3, Coppa Puglia); Andrea A. Letizia (3, Coppa Puglia)
RS CRISPIANO: Jacopo Cerfeda (1); Daniele Dima (1)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO: Massimo Fumarola (2)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Francesco Sardelli (all., fino al 30/10/25); Ameth Bamba Keita (1); Ameth Bamba Keita (1, Coppa Puglia)
SUPERSANO: Ivan Sanapo (1)
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC GIOVINAZZO: Roberto Buonamico (1)
ATL. PALAGIANO: Ammenda di 200 euro
ATL. PEZZE: Domenico Grieco (dir., fino al 23/12/25); Giacomo Vinci (3)
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO: Stefano Spagnolo (4); Antonio Caroli (1, Coppa Puglia)
FORTITUDO A.D.: Ammenda di 400 euro (Coppa Puglia)*; Michele Boccasini (3, Coppa Puglia); Giuiseppe Carrieri (3, Coppa Puglia); Cristian Formisano (3, Coppa Puglia); Nicola Turi (3, Coppa Puglia); Francesco Portacci (1, Coppa Puglia)
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO: Antonio Dursi (dir., fino al 23/11/25)
LA BARI SPORTIVA: Ruben Liuzzi (1)
MONOSPOLIS: Roberto Dagnano (4)
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.: Giosue Cavallo (1)
* Gara di Coppa Puglia Fortitudo-Real Mottola: sconfitta a tavolino per 3-0 per entrambe le squadre, colpevoli di rissa in campo al 25′ del secondo tempo.
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO: Luigi A. Spedicato (3)
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI: Lorenzo Santomasi (3)
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO:
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: Lorenzo Tondo (1); ammenda di 400 euro (Coppa Puglia)