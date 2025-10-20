TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 1ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 1
(19.10.2025 h 15.30)
Alixias-Merine 3-1
Calimera-Seclì 0-0
Club Salento Lecce-S. Veglie 1-4
Salento Soccer A.-Kick Off A. 2-2
S. Guagnano-Lizzanello 1-1
V. Collepasso-Atl. Copertino 3-2
CLASSIFICA
S. Veglie 3
Alixias 3
V. Collepasso 3
Salento Soccer A. 1
Kick Off A. 1
S. Guagnano 1
Lizzanello 1
Calimera 1
Seclì 1
Atl. Copertino 0
Merine 0
Club Salento Lecce 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
(26.10.2025 h 14.30)
Atl. Copertino-S. Guagnano
Kick Off A.-Calimera
Lizzanello-Club Salento Lecce
Merine-Salento Soccer A.
Seclì-V. Collepasso
S. Veglie-Alixias