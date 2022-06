TERZA CATEGORIA/Lecce – Risultati 26ª e ultima giornata, classifica finale e verdetti

TERZA CATEGORIA/LECCE 2021/22

GIORNATA 26 – 13ª rit. – ULTIMA

(05.06.2022)

Pro San Cataldo-Carmiano Magliano 0-1

KP Gallipoli-Castrignano DG 5-0

Corsano-N. Neretina 5-0

P. Sogliano-P. Bagnolo 1-9

S. Guagnano-V. Morciano 5-1

Riposano Tricase e GC Muro

CLASSIFICA

Tricase 55

P. Bagnolo 48 (d.r. +50)

Kp Gallipoli 48 (d.r. +38)

S. Guagnano 42

Gc Muro 37

Castrignano DG 31

Corsano 29

Carmiano Magliano 23

P. Sogliano 16

Pro S. Cataldo 15

V. Morciano 14

N. Neretina 13

(G. Granata ritirata a due giornate dalla fine)

Da recuperare: 12 giugno P. Sogliano-Carmiano Magliano (ininfluente per la classifica finale).

NOTE: P. Bagnolo e KP Gallipoli hanno parità di punti generale, parità di punti negli scontri diretti, entrambi chiusisi in pareggio, e parità di differenza reti negli sconti diretti; quindi, a fare la differenza, a favore del Bagnolo, è la miglior differenza reti generale; il Muro non accede alle semifinali playoff perché la distanza dalla seconda in classifica, il Bagnolo, è pari o superiore ai sette punti previsti dal regolamento.

VERDETTI

Tricase promosso in Seconda Categoria;

P. Bagnolo, KP Gallipoli e S. Guagnano ai playoff; semifinale: KP Gallipoli-S. Guagnano (12/06 ore 16.30); finale: P. Bagnolo-(vincente semifinale, 19/06 ore 16.30)