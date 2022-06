FEMMINILE – In archivio la stagione del Lecce Women: col Grifone Gialloverde una sconfitta ininfluente

Con la sconfitta per 6-2 di Roma, sul campo del Grifone Gialloverde, si è chiusa la stagione del Lecce Women nel girone C di Serie C di calcio femminile. Tante le assenze, tra indisponibilità e infortuni, per le salentine, tanto che l’allenatrice Vera Indino è stata costretta a convocare diversi elementi dell’under 17 e 15 giallorossa.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato e terminato con il punteggio di 3-2 per le padrone di casa, nella ripresa le giallorosse hanno un po’ mollato presa come dimostrano i tre gol subiti e le tante occasioni da rete fallite, alcune a tu per tu con il portiere.

“Finalmente questo campionato lunghissimo è terminato – ha dichiarato l’allenatrice Vera Indino -. Confesso che mi dispiace tanto aver dovuto giocare l’ultima parte della stagione senza tante pedine per noi importanti, costrette a dare forfait per infortunio o per squalifica. Visto che avevamo già centrato la salvezza con largo anticipo, abbiamo colto l’occasione per dare spazio alle nostre giovani che hanno alternato prestazioni buone e meno buone come del resto era nelle nostre previsioni. Abbiamo vinto alcune partite, altre le abbiamo perse: lo avevamo messo in conto, ora è il tempo dei bilanci. Fermo restando che, a mio parere, la nostra è stata comunque una stagione positiva, purtroppo condizionata dai gravi infortuni capitati ad alcune pedine chiave della squadra”. Ora si comincerà a programmare il futuro nella consapevolezza che il livello tecnico e tattico del calcio femminile è cresciuto tantissimo negli ultimi due-tre anni. E il Lecce Women di sicuro ha dato un grande contributo per la crescita del movimento in Italia.

—

IL TABELLINO

GRIFONE GIALLOVERDE-LECCE WOMEN 6-2

RETI: 7′ pt, 26′ pt e 22′ st Forgnone (G), 23′ pt Bergamo (L), 30′ pt Rollo (L), 44′ pt Auditori (G), 32′ st Ruiz (G), 45′ st Vitillo (G)

GRIFONE GIALLOVERDE: Maccarri, Haring, Gay, Fava, De Cesaris, Giura, Lenzini, Adiutori, Vitillo, Molino, Forgnone. In panchina: Martorelli, Egidi, D’Onofrio, Gabbrielli, Mazzola, Salvagno, Madanra, Sebaste, Genesi. Allenatore Alessandro Gagliardi.

LECCE WOMEN: Serio, Polo (15′ st Crusafio), Bocchieri, Ouacif (1′ st Durante), Felline, Rollo, Coluccia, Monno, Tomei, Bergamo, Marsano. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: D’Andria di Nocera Inferiore.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 30 – ultima): E. Coscarello-Apulia Trani 0-6, Fesca Bari-Chieti 0-4, Grifone Gialloverde-Lecce Women 6-2, MP Matera-Crotone 1-0, Vis Mediterranea-Trastevere 0-4, Independent-Roma XIV 3-0. Riposano Rever Roma e Res Roma.

CLASSIFICA FINALE: Apulia Trani 73 (promossa in Serie B); Chieti 71; Trastevere 61; Res Roma 57; Crotone 43; MP Matera 39; Lecce Women, Vis Mediterranea 36; Independent 33; Rever Roma 30; Grifone Gialloverde 21; Roma XIV 17; Fesca Bari 9; E. Coscarello 4.

(Ritirate Aprilia Racing e Catania)