ECCELLENZA – Martina indenne sul campo della Jonica, è finale playoff (contro un’altra siciliana)

Il Martina raggiunge la finale dei playoff nazionali (riservati alle seconde di Eccellenza) per l’accesso in Serie D dalla porta di servizio. I biancazzurri sono usciti indenni dalla semifinale di ritorno sul campo dei siciliani dello Jonica, a Santa Teresa di Riva (Me), impattando per 0-0. Gara di grande sofferenza per Ancora e compagni che, comunque, hanno saputo soffrire e portare a casa il primo traguardo.

Nella finale, il Martina se la vedrà con un’altra siciliana, l’Akragas, che, dopo lo 0-0 casalingo di sette giorni fa, ha pareggiato per 2-2 sul campo dell’Isernia, passando il turno per il peso maggiore dei gol segnati in trasferta. La doppia finale si giocherà tra domenica 12 e domenica 19 giugno, con calendario da definire tramite apposito sorteggio che si svolgerà nella giornata di domani negli uffici della Lnd.