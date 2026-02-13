TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 08.02.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare dell’8 febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE:
S. GUAGNANO: Alessio Patera (1)
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ:
V. COLLEPASSO:
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare dell’8 febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE: Francesco Stefanelli (2); Angelo Moscatello (1)
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO: Luigi Palma (1)
ATL. SALVE: Jeyse Wladimir Tenesaca (2)
CHORIANA:
CUTROFIANO AM:
GC MURO: Ammenda di 200 euro; Simone De Pascali (1)
LM SCORRANO: Ammenda di 350 euro; Antonio De Micheli (3); Nicolò Culiersi (1)
PALMARIGGI: Ammenda di 100 euro
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Cristian Mastria (1)