LECCE – Berisha, oggi due mesi dall’ultima presenza in campo

La Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi relativi alla 27esima giornata, nella quale il Lecce dovrà affrontare il Como in trasferta. La gara del “Sinigaglia” è stata programmata per sabato 28 febbraio alle ore 15.

Intanto oggi è stato il secondo giorno di preparazione alla trasferta di Cagliari di lunedì sera, ultima partita prevista dal programma della 25esima giornata. Non ci sono novità rispetto a ieri: all’allenamento ordinario hanno partecipato tutti tranne Francesco Camarda, reduce dall’operazione alla spalla, e Medon Berisha che continua a svolgere lavoro differenziato per tornare quanto prima in campo, da cui manca da due mesi esatti.

L’ultima presenza dell’albanese risale a Lecce-Pisa del 12 dicembre dello scorso anno. Al calciatore fu riscontrata una “lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra”. La stessa gamba e lo stesso muscolo infortunato a settembre 2024, dopo che Luca Gotti lo lanciò titolare in Torino-Lecce. Il classe 2003 tornò a disposizione dopo tre mesi per poi saltare un altro mese per un altro problema muscolare di natura differente.

A Cagliari mancherà lo squalificato Banda. Domani allenamento al pomeriggio, sempre al centro sportivo di Martignano.