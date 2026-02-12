ECCELLENZA – La nuova classifica dopo l’escusione del Foggia Incedit e il quadro dei riposi
La nuova classifica di Eccellenza alla luce dell’esclusione dal campionato del Foggia Incedit dopo le quattro rinunce consecutive a presentarsi in campo:
BRINDISI 60
BISCEGLIE (-1) 58
TARANTO 52
CANOSA 45
UC BISCEGLIE 44
A. TOMA MAGLIE 38
ATL. ACQUAVIVA 37
N. SPINAZZOLA 37
BITONTO (-5) 35
ATL. RACALE 32
BRILLA CAMPI 31
NOVOLI 29
GALATINA 26
UGENTO 26
TAURISANO 25
POLIMNIA 23
S. MASSAFRA (-1) 23
GALLIPOLI (-1) 22
VIRTUS MOLA 13
FOGGIA INCEDIT escluso
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 28 – 9ª rit.
(15.02.2026 h 15)
Bitonto-A. Toma Maglie
Taranto-Atl. Acquaviva
Taurisano-Atl. Racale
UC Bisceglie-Bisceglie
Galatina-Brilla Campi
Virtus Mola-Canosa
Gallipoli-Novoli
Brindisi-S. Massafra
Polimnia-Ugento
Riposa N. Spinazzola
Devono ancora riposare: N. Spinazzola, Brindisi, V. Mola, UC Bisceglie, Bitonto, Taranto, Ugento, Galatina, Brilla Campi, Atl. Acquaviva e Toma Maglie.