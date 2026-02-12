PROMOZIONE – Coppa Italia, Soccer Trani e Squinzano si aggiudicano il primo round di semifinale
Trani e Squinzano vincono il primo round delle semifinali di Coppa Italia Promozione pugliese.
Al “Nicola Lapi” di Trani, la Soccer s’impone sul San Marco in Lamis per 2-0 risolvendo la pratica nei minuti finali coi gol di Chiumarulo all’84’ e di Turitto in pieno recupero.
Al “Nino Laveneziana” di Ostuni, su un terreno al limite della praticabilità, passa lo Squinzano per 2-1 con le reti di Gueye al 32′ e di Strambelli su rigore all’82. Per l’Ostuni, il gol che tiene aperte le speranze di finale è di Gomez, quando corre il minuto 84′.
Le gare di ritorno, a campi invertiti, sono previste per il 26 febbraio prossimo.