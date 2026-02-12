ATLETICA – Greco regina a Barletta, De Salvo e Pastore a segno ad Alliste. Podistica Magliese nella Top 10 Cross

Risultati di rilievo per il movimento salentino ai recenti Campionati italiani Master di Cross che si sono svolti a Rocca di Papa (Roma): la Podistica Magliese, infatti, ha conquistato un prestigioso decimo posto nella classifica nazionale di società. Un piazzamento significativo che conferma la continuità e la solidità del sodalizio salentino nel panorama master italiano.

Grande soddisfazione per il Salento anche sul piano individuale: Palmira Saracino (ASD Grecìa Salentina) ha conquistato il titolo italiano nella categoria F85, imponendosi come esempio straordinario di longevità agonistica, passione e dedizione allo sport.

Nel weekend si è corso ad Alliste dove è andata in scena la seconda edizione dell’Urban Trail “Serre del Calaturo”, organizzato dall’Asd Atletica Racale col patrocinio del Comune di Alliste, evento valido come prima prova del circuito provinciale “Running in Salento trail, cross & mountain running”.

Fra gli uomini si è imposto Gianluca De Salvo (Atletica Racale, M45), mentre tra le donne ha primeggiato Piera Pastore (Podistica Parabita). Prestigioso successo, infine, per la casaranese Pamela Greco (Saracenatletica) nella Maratona di Barletta, completata in 3h24′.