LECCE – Dopo il meritato riposo, via alla missione Cagliari senza Banda: il report da Martignano

Dopo le quarantotto ore di meritato riposo concesse da mister Eusebio Di Francesco all’indomani della vitale vittoria contro l’Udinese, il Lecce è tornato a sudare. Il clima nel quartier generale di Martignano è inevitabilmente più sereno: i tre punti firmati da Lameck Banda hanno ridato ossigeno alla classifica e morale a tutto l’ambiente, permettendo ai giallorossi di godersi una breve pausa rigenerante prima di tuffarsi nella preparazione del posticipo del lunedì sera contro il Cagliari.

La ripresa pomeridiana odierna ha visto la squadra impegnata in una prima fase di attivazione muscolare seguita da esercitazioni tattiche. Alla seduta era ovviamente assente Camarda mentre Berisha ha continuato a lavorare a parte. La notizia più pesante per Di Francesco riguarda però l’autore del gol vittoria di domenica scorsa che è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo. Un’assenza pesante, che però spiana la strada a Riccardo Sottil. L’esterno, apparso in crescita nelle ultime uscite, sarà chiamato a presidiare la corsia d’attacco sin dal primo minuto. Il programma degli allenamenti proseguirà domani con una sessione mattutina, sempre a Martignano, dove Di Francesco inizierà a provare concretamente le soluzioni anti-Cagliari.