Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 08.02.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 8 febbraio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA: Filippo Cicirelli (1); Christian Ugone (1)
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA: Francesco Gallù (1)
FC SANTERAMO: Stefano Sette (2)
GIOVANI CRYOS:
LATIANO: Giovanni Lamarina (2)
POL. NOCI: Giovanni Miccolis (1)
REAL MOTTOLA: Nicolò D’Elia (1)
RS CRISPIANO: Andrea Montinaro (2)
S. VITO: Gianpiero Franciosa (1); Renato Collocolo (1)
SOCCER T. FASANO:
Gara FC Santeramo-Avanti Altamura: preannunzio di ricorso del Santeramo, risultato sub iudice.
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE: Walter Mirarco (mass., fino al 05/03/26)
REAL CELLINO: Marco A. D’Aprile (1); Marino Mummolo (1)
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO: Giorgio Di Seclì (1)
V. SAN PANCRAZIO: Ilario Tafuro (1)
VEGLIE: Abdou Amar Baye (1); Elia Mancarella (1)
VIRTUS ERCHIE: Sergio Contessa (1); Carlo Vicedomini (1)
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO: Gennaro Cellamare (1)
ATL. PALAGIANO: Maurizio Intini (1); Cosimo Carbone (1)
ATL. PEZZE: Beniamino Pignatelli (2)
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO: Donato Pantaleo (1)
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO: Gianluca Vacca (1+1)
LA BARI SPORTIVA: Giancarlo Orlando (1)
MONOSPOLIS: Alessandro Valente (1); Giuseppe L’Abbate (1)
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.: Francesco Semeraro (1)
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO: Aldo Garofalo (1)
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI: Gabriele Greco (4)
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Gianluca Gigante (dir., fino al 12/04/26); Giuseppe Longo (all., fino al 12/03/26); Marco Chiriatti (1); Salvatore Capasa (1)
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA: Salvatore A. Licchelli (dir., fino al 12/04/26); Alessandro Quaranta (1)
REAL NEVIANO: Antonio Mariano (1); Luca P. Giaffreda (1)
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO: Giorgio Rizzello (all., fino al 12/03/26)
VS TORCHIAROLO: Federico Lettere (1)