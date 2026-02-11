ECCELLENZA (Foggia Incedit radiato), PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 08.02.2026

Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare dell’8 febbraio 2026.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ATL. ACQUAVIVA: Donato Lenoci (2)

ATL. RACALE: Alejo T. Galan (2)

A. TOMA MAGLIE:

BISCEGLIE: Ammenda di 50 euro (Coppa Italia); Francisco Di Fulvio (1 – Coppa Italia)

BITONTO: Marco Marchitelli (1)

BRILLA CAMPI:

BRINDISI: Ammenda di 400 euro; Samuele Gori (1)

CANOSA: Ammenda di 200 euro; Pasquale De Candia (all., 1)

FOGGIA INCEDIT: Sconfitta a tavolino per 3-0 (pro Taurisano); 2.000 euro per quarta rinuncia; proposta di radiazione che sarà ufficializzata domani dal Comunicato Uffficiale Lnd Puglia

GALATINA:

GALLIPOLI: Joseba Beitia (1)

N. SPINAZZOLA: Salvatore F. Di Domenico (all., 1)

NOVOLI: Luka Lobjanidze (1); Gabriele De Blasi (1); Djibril Togora (1)

POLIMNIA:

S. MASSAFRA:

TARANTO: Fabio F. Delvino (1 – Coppa Italia)

TAURISANO:

UC BISCEGLIE: Alexis Ramos (1)

UGENTO: Francesco Scarlino (1)

VIRTUS MOLA:

Con l’estromissione del Foggia Incedit dal campionato, si annullano tutte le gare giocate dal club dauno. Chi, per calendario, avrebbe dovuto affrontare i rossoneri, osserverà un turno di riposo.

Saranno annullate, dunque, le seguenti partite:

GG 1 Bisceglie Foggia Incedit 5-0

GG 2 Foggia Incedit Canosa 0-1

GG 3 Foggia Incedit S. Massafra 0-2

GG 4 Polimnia Foggia Incedit 2-0

GG 5 Foggia Incedit A. Racale 1-5

GG 6 Novoli Foggia Incedit 1-0

GG 7 Foggia Incedit C. Gallipoli 1-1

GG 8 Taurisano Foggia Incedit 3-0

GG 9 Foggia Incedit N.Spinazzola 1-0

GG 10 Brindisi Foggia Incedit 3-0

GG 11 Foggia Incedit V. Mola 2-2

GG 12 U.C. Bisceglie Foggia Incedit 4-0

GG 13 Foggia Incedit Bitonto 1-4

GG 14 Taranto Foggia Incedit 5-0

GG 15 Foggia Incedit Ugento 1-1

GG 16 Galatina Foggia Incedit 2-1

GG 17 Foggia Incedit B. Campi 2-1

GG 18 A. Acquaviva Foggia Incedit 2-0

GG 19 Foggia Incedit A.T. Maglie 2-3

GG 20 Foggia Incedit Bisceglie 0-3

GG 21 Canosa Foggia Incedit 3-0

GG 22 S. Massafra Foggia Incedit 12-0

GG 23 Foggia Incedit Polimnia 0-17

GG 24 Racale Foggia I. 3-0 tav

GG 25 Foggia I. Novoli 0-3 tav

GG 26 Gallipoli Foggia I. 3-0 tav

GG 27 Foggia I. Taurisano 0-3 tav

La classifica ufficiale sarà pubblicata domani. (Classifica ufficiosa: Brindisi 60 – Bisceglie 58 – Taranto 52 – Canosa 45 – Unione Calcio Bisceglie 44 – Maglie 38 – Acquaviva e Spinazzola 37 – Bitonto 35 – Racale 32 – Brilla Campi 31 – Novoli 29 – Galatina e Ugento 26 – Taurisano 25 – Polimnia e Massafra 23 – Gallipoli 22 – V. Mola 13).

—

PROMOZIONE/B

ARBORIS BELLI: Luca Calicchio (all., fino al 19/02/26)

ATL. TRICASE: Ammenda di 100 euro; Nicolò Maiolo (1)

CAROVIGNO: Abdoulie Jarju (1)

COPERTINO: Antonio Martina (dir., fino al 26/02/26); Lorenzo Franco (1)

F. TAVIANO:

GINOSA:

LEVERANO: Gianmarco Pasculli (1)

MANDURIA: Daniele Ranieri (dir., fino al 12/04/26); Francesco Palumbo (4); Pietro Stranieri (1)

MESAGNE:

OSTUNI: Giuseppe Parisi (1)

P. BAGNOLO:

R. PUTIGNANO: Marco Laera (1)

SAVA: Daniele G. Bufano (1)

SQUINZANO:

TERRE ACAYA-ROCA:

TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Ammenda di 500 euro; Foday Sumareh (2)

V. LOCOROTONDO:

V. MATINO: Francesco Terragno (all., fino al 12/03/26)