ECCELLENZA (Foggia Incedit radiato), PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 08.02.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare dell’8 febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Donato Lenoci (2)
ATL. RACALE: Alejo T. Galan (2)
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE: Ammenda di 50 euro (Coppa Italia); Francisco Di Fulvio (1 – Coppa Italia)
BITONTO: Marco Marchitelli (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI: Ammenda di 400 euro; Samuele Gori (1)
CANOSA: Ammenda di 200 euro; Pasquale De Candia (all., 1)
FOGGIA INCEDIT: Sconfitta a tavolino per 3-0 (pro Taurisano); 2.000 euro per quarta rinuncia; proposta di radiazione che sarà ufficializzata domani dal Comunicato Uffficiale Lnd Puglia
GALATINA:
GALLIPOLI: Joseba Beitia (1)
N. SPINAZZOLA: Salvatore F. Di Domenico (all., 1)
NOVOLI: Luka Lobjanidze (1); Gabriele De Blasi (1); Djibril Togora (1)
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO: Fabio F. Delvino (1 – Coppa Italia)
TAURISANO:
UC BISCEGLIE: Alexis Ramos (1)
UGENTO: Francesco Scarlino (1)
VIRTUS MOLA:
Con l’estromissione del Foggia Incedit dal campionato, si annullano tutte le gare giocate dal club dauno. Chi, per calendario, avrebbe dovuto affrontare i rossoneri, osserverà un turno di riposo.
Saranno annullate, dunque, le seguenti partite:
GG 1 Bisceglie Foggia Incedit 5-0
GG 2 Foggia Incedit Canosa 0-1
GG 3 Foggia Incedit S. Massafra 0-2
GG 4 Polimnia Foggia Incedit 2-0
GG 5 Foggia Incedit A. Racale 1-5
GG 6 Novoli Foggia Incedit 1-0
GG 7 Foggia Incedit C. Gallipoli 1-1
GG 8 Taurisano Foggia Incedit 3-0
GG 9 Foggia Incedit N.Spinazzola 1-0
GG 10 Brindisi Foggia Incedit 3-0
GG 11 Foggia Incedit V. Mola 2-2
GG 12 U.C. Bisceglie Foggia Incedit 4-0
GG 13 Foggia Incedit Bitonto 1-4
GG 14 Taranto Foggia Incedit 5-0
GG 15 Foggia Incedit Ugento 1-1
GG 16 Galatina Foggia Incedit 2-1
GG 17 Foggia Incedit B. Campi 2-1
GG 18 A. Acquaviva Foggia Incedit 2-0
GG 19 Foggia Incedit A.T. Maglie 2-3
GG 20 Foggia Incedit Bisceglie 0-3
GG 21 Canosa Foggia Incedit 3-0
GG 22 S. Massafra Foggia Incedit 12-0
GG 23 Foggia Incedit Polimnia 0-17
GG 24 Racale Foggia I. 3-0 tav
GG 25 Foggia I. Novoli 0-3 tav
GG 26 Gallipoli Foggia I. 3-0 tav
GG 27 Foggia I. Taurisano 0-3 tav
La classifica ufficiale sarà pubblicata domani. (Classifica ufficiosa: Brindisi 60 – Bisceglie 58 – Taranto 52 – Canosa 45 – Unione Calcio Bisceglie 44 – Maglie 38 – Acquaviva e Spinazzola 37 – Bitonto 35 – Racale 32 – Brilla Campi 31 – Novoli 29 – Galatina e Ugento 26 – Taurisano 25 – Polimnia e Massafra 23 – Gallipoli 22 – V. Mola 13).
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Luca Calicchio (all., fino al 19/02/26)
ATL. TRICASE: Ammenda di 100 euro; Nicolò Maiolo (1)
CAROVIGNO: Abdoulie Jarju (1)
COPERTINO: Antonio Martina (dir., fino al 26/02/26); Lorenzo Franco (1)
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO: Gianmarco Pasculli (1)
MANDURIA: Daniele Ranieri (dir., fino al 12/04/26); Francesco Palumbo (4); Pietro Stranieri (1)
MESAGNE:
OSTUNI: Giuseppe Parisi (1)
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO: Marco Laera (1)
SAVA: Daniele G. Bufano (1)
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Ammenda di 500 euro; Foday Sumareh (2)
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: Francesco Terragno (all., fino al 12/03/26)