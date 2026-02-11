AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 16ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 16
FC Galatone-Salve/Morciano 3-0 a tav.
Atl. Ascla Tiggiano-E. Coluccia Cutrofiano 4-2
FATAC Scorrano-Presicce-Acquarica 6-0
Aradeo-FC Castrignano 4-1
Pol. Uxentum-Poggiardo 0-4
C.D. Melissano-City Gas Revolution 4-2
Galatone Romidò-Alixias 0-4
rec. gg 10: Salento Over Seclì-Fc Galatone 11/02 h 20.30
CLASSIFICA
Poggiardo 39
FC Galatone 35 (-1 gara)
Salento Over Seclì 31 (-1 gara)
Alixias 29
C.D. Melissano 28
Atl. Ascla Tiggiano 26
Fatac Scorrano 26
Aradeo 22
FC Castrignano 19
Galatone Romidò 15
E. Coluccia Cutrofiano 14
Presicce-Acquarica 9
City Gas Revolution 7
Salve/Morciano 6
Pol. Uxentum 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 17
City Gas Revolution-Presicce-Acquarica 13/02 h 20.30
Salento Over Seclì-Pol. Uxentum 14/02 h 15
Alixias-Atl. Ascla Tiggiano 16/02 h 20.30
Aradeo-Galatone Romidò 16/02 h 20.30
Salve/Morciano-E. Coluccia Cutrofiano 17/02 h 20.30
C.D. Melissano-FC Galatone 16/02 h 20.30
Poggiardo-FATAC Scorrano 16/02 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
15 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo), Misciali G. (Salento Over Seclì);
(…)