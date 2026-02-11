CASARANO – Notte stregata a Salerno: pali, Var, espulsioni: è tris granata

Va tutto storto al Casarano che esce dall’Arechi con un passivo pesantissimo (3-0 per la Salernitana), ma il risultato non racconta l’incredibile sequenza di episodi che ha condannato la squadra di Di Bari. Tra legni colpiti, decisioni arbitrali ribaltate e un’emergenza infortuni cronica, i rossoazzurri tornano in Salento con l’amaro in bocca e i nervi tesi.

L’inizio è subito in salita. Dopo pochi minuti, la Salernitana punta l’out sinistro: Achik pennella per la testa di Molina che firma l’1-0. Il Casarano non resta a guardare e reagisce con rabbia, trascinato dal tridente Leonetti-Santarcangelo-Chiricò. Il primo tempo è un monologo della sfortuna: prima Berra salva sulla linea un colpo di testa di Leonetti, poi accade l’incredibile. Su cross di Ferrara, Santarcangelo coglie il palo di testa; sulla ribattuta, a porta vuota, Leonetti colpisce incredibilmente la traversa.

La ripresa si apre con un Casarano coraggioso, ma è al 15′ che la gara cambia volto, non sui piedi dei giocatori ma nel fischietto dell’arbitro Gianquinto. Un fallo di Berra su Celiento induce il direttore di gara a concedere il rigore ai rossoazzurri. Sembra la svolta, ma la chiamata del FVS (il supporto video) ribalta tutto: penalty revocato. Ne nasce un parapiglia furibondo tra le panchine che costa l’espulsione al tecnico Di Bari. Il Casarano perde la bussola proprio nel momento del massimo sforzo. Un errore in disimpegno su retropassaggio corto spalanca la strada ad Achik, che serve a Lescano il pallone del raddoppio. È il colpo del KO: un minuto dopo, ancora Lescano firma il tris dalla distanza. Nel finale, come a sigillare una serata nata sotto una cattiva stella, arriva il quarto legno della partita (il terzo ufficiale dopo la doppia azione del primo tempo): una sassata di Bachini si stampa sulla traversa e vola via, proprio come le speranze di rimonta dei salentini.

Ora per il Casarano è tempo di cancellare Salerno. Sabato al “Capozza” arriva la Casertana: un match da non sbagliare per ritrovare serenità e classifica, sperando che la lista degli indisponibili (da Lulic a Perez) inizi finalmente a svuotarsi.

IL TABELLINO

Salerno stadio “Arechi”

martedì 10.02.2026, ore 20.30

Serie C/C 2025/26, giornata 26

SALERNITANA-CASARANO 3-0

RETI: 10′ pt Molina, 23′ st e 24′ st Lescano

SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena (29′ st Matino); Longobardi, Carriero (40′ st Quirini), Gyabuaa (35′ st Tascone), Villa; Achik, Molina (29′ st Ferrari); Lescano. All. Raffaele.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Mercadante (40′ st Gyamfi), Celiento, Bachini; Versienti (26′ st Cajazzo), D’Alena (30′ st Palumbo), Ferrara, Giraudo; Chiricò, Santarcangelo (30′ st Grandolfo), Leonetti. All. Di Bari.

ARBITRO: Gianquinto di Parma.

NOTE: Espulso Di Bari (all. C.) per proteste al 21′ st.

