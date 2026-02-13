ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo il 27ª turno (aggiornata dopo l’esclusione del Foggia Incedit)
Dopo 27 giornate del campionato di Eccellenza Pugliese questa è la classifica marcatori (al netto dei gol segnati dal e contro il Foggia Incedit, radiato dal torneo):
14 RETI: Losavio (Taranto);
12 RETI: Barbero (Racale);
11 RETI: Di Piazza (Canosa);
10 RETI: Aguilera (2 Canosa, 8 Taranto), Oltremarini (A. Toma Maglie), Mingiano (Taurisano);
9 RETI: Ramos (UC Bisceglie), Rivadero (Ugento), Saraniti (Brindisi), Senè (Bisceglie), Burzio (Brindisi), Guglielmi (Acquaviva);
8 RETI: Lopez (Bisceglie), Bonicelli (UC Bisceglie9, Ferrari (Brindisi), Girardi (Acquaviva);
7 RETI: Palazzo (Bitonto), Mancarella (Novoli), Serafino (5 Polimnia, 2 Toma Maglie), Colonna (N. Spinazzola), Ingredda (2 Polimnia, 5 N. Spinazzola), Gonzalez Sabatè (5 Gallipoli, 2 Ugento), Ousfar (5 N. Spinazzola, 2 Toma Maglie);
6 RETI: Lavopa (Bisceglie), Godoy (Gallipoli), Duque (Novoli), Cavaliere (Brilla Campi), Saani (UC Bisceglie);
5 RETI: Pelosi (Bitonto), Garcia Dylan (Acquaviva), Zinetti (UC Bisceglie), Ferreira L. (Novoli), Amoroso (Bisceglie), Sosa (3. S. Massafra, 2 Nocvoli), Citro (Bisceglie), Strambelli (Canosa), Fucci (Acquaviva);
4 RETI: Russo Nicola (S. Massafra), Pirretti (Racale), Calò (Brilla Campi), Lamacchia (Canosa), Imoh (Taranto), Albin Gomez (Ugento), Capobianco (V. Mola), Maiolo (Taurisano), D’Elia (UC Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Galan (Racale), Russo Sante (Taranto), Ferrero (N. Spinazzola), Mariano (Brilla Campi), Marzio (3 Gallipoli, 1 Ugento), Alfarano (A. Toma Maglie):
3 RETI: Castro (Bisceglie), Ongania (A. Toma Maglie), Jimenez (Canosa), Carrozzo G. (Ugento), Quarta Franc. (V. Mola), Stefanini (N. Spinazzola), Beitia (Gallipoli), Urbano (Ugento), Soldani (UC Bisceglie), Cutrone (Bitonto), Loiodice (Taranto), Pizzo (N. Spinazzola), Fracchiolla (Bitonto), Karim Sadat (Galatina), Vigliotti (Galatina), Taccogna (Bisceglie), Rotondo (1 Bitonto, 2 Canosa), Tecci (A. Toma Maglie), Gonzalez Man. (Bisceglie), Caputo Marco (UC Bisceglie), Sanchez Juanito (Brindisi);
2 RETI: 61 calciatori;
UNA RETE: 114 calciatori