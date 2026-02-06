TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 01.02.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 1° febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO: Ammenda di 50 euro
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE:
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.: Fabio Secondo (dir., fino al 19/02/26); Andrea Panarese (1)
SECLÌ:
V. COLLEPASSO: Mattia Dettù (all., fino al 14/03/26); Gabriele Stefano (1)
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 1° febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA: Dylan Adamuccio (1)
ATL. MELPIGNANO: Vincenzo Mele (1)
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM: Ammenda di 150 euro; Matteo Strafella (1)
GC MURO: Ammenda di 100 euro
LM SCORRANO:
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Davide Antonazzo (dir., fino al 12/02/26)
