foto: la Fiorentina vince la 21esima edizione
GIOVANILI – Trofeo Caroli Hotels U14, 36 squadre in gioco su 20 campi della provincia: il programma
Partirà tra ormai meno di una settimana, giovedì 12 febbraio, la 22esima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14, torneo giovanile ormai di caratura internazionale organizzato dall’Asd Capo di Leuca.
Lunedì 9 febbraio alle 10.45 l’evento sarà presentato nell’Aula consiliare di Palazzo dei Celestini, sede della Provincia di Lecce, alla presenza delle autorità locali e sportive. Parteciperanno anche Cristian Pehlivanov e Luca Dalla Costa della Primavera del Lecce e due giovani atleti della Primavera del Casarano. Il primo atto ufficiale sarà la cerimonia d’inaugurazione che si terrà nel Teatro Italia di Gallipoli, gioevdì 12 febbraio dalle ore 18.
All’edizione 2026 parteciperanno 36 squadre. Saranno in gara:
- Girone A – Juventus, Oxford United, Virtus Francavilla, Boreale, Fucecchio, Virtus Racale
- Girone B – Bologna, Pontedera, Grifone Calcio, Giovani Cryos, Etra Barletta, Soccer Dream
- Girone C – Lecce, Pisa, Nuova Taras, Levante Azzurro, Monteruscello, Alto Academy
- Girone D – Lazio, Fiorentina, Tor Tre Teste, Olympia Bitonto, Polisportiva San Martino, Capo di Leuca
- Girone E – Sassuolo, Casarano, Vigor Perconti, Invictus Lam, Pasquale Foggia, Invicta Sauro
- Girone F – Torino, Watford, Donatello, Jonia Calcio, Savio Calcio, Nick Bari
Si giocherà su 20 impianti sportivi della provincia: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Aradeo, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Martano, Muro Leccese, Neviano, Leverano, Matino, Nardò, Novoli, Otranto, Parabita, Poggiardo, Racale, Tricase, Melissano, Salve e Alezio
L’ultima edizione del torneo organizzato da Caroli Hotels e Asd Capo di Leuca fu vinta dalla Fiorentina.
La finale è prevista per martedì 17 alle 17.45 allo stadio “Bianco” di Gallipoli, seguita dalla cerimonia di premiazione.