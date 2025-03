GIOVANILI – Trofeo Caroli Hotels U14: battuta in finale la Juventus, Fiorentina per la prima volta nell’albo d’oro

La Fiorentina vince il 21° Trofeo Caroli Hotels Under 14 superando la Juventus nella finale disputatasi allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli. Gara avvincente, tutto sommato equilibrata e ben giocata dalle due squadre. Bianconeri in vantaggio con Monte ma raggiunti subito dai viola con Carpito. La rete vittoria nella ripresa dopo quattro minuti realizzara da Mignemi. Juve poi vicina al pari ma strepitoso il portiere toscano Minicucci a blindare il risultato. La Fiorentina scrive per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro del torneo.

La Juventus, seconda nel girone unico, aveva eliminato Virtus Francavilla, ai quarti, e Roma, in semifinale. I toscani, invece, giunti primi, si erano sbarazzati prima del Monza e poi della Tor Tre Teste.

Questi sono tutti i premi: Premio Miglior Calciatore: Giona Laganà (Juventus); Premio Capocannoniere: Matteo Mignemi (Fiorentina) e Armando Floro Flores (Pasquale Foggia); Premio Miglior Portiere: Lorenzo Minicucci (Fiorentina); Premio Stelle del Torneo (x 7): Federico Ragazzoni (Tor Tre Teste), Musabe Lliyas Abdusalam (Az Alkmaar), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Mattia Gallo (Torino), Salam Abdl Musah (Lazio), Mattia Pica (Roma), Tristan Kirk (Red Bull New York); Premio Squadra Rivelazione: Pasquale Foggia.

Hanno partecipato 36 squadre tra cui le big estere Odense, Red Bull New York e AZ Alkmaar, e le italiane Roma, Milan, Genoa, Lecce, Torino, Sassuolo, Fiorentina, Juventus, Lazio, Bologna, Monza. Venti i comuni coinvolti: Castrignano del Capo, Gallipoli, Poggiardo, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Galatone, Leverano, Melpignano, Ruffano, San Donato di Lecce, Parabita (Heffort Sport Village), Nardò (Champions Park), Casarano, Ugento, Novoli, Copertino, Matino, Otranto, Tricase, Racale.

L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Soddisfatti della riuscita della manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto turistico, i componenti della segreteria organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane. È stata rinnovata in questa edizione la sinergia con Unicef e Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze della Provincia di Lecce per un progetto ad ampio respiro ispirato ai valori dello sport e della solidarietà e all’interscambio culturale.

Albo d’Oro: 2002 AS Bari – 2003 FC Juventus – 2004 FC Juventus – 2005 FC Inter – 2006 AC Milan – 2007 FC Inter – 2009 AC Milan – 2011 FC Inter – 2012 FC Inter – 2013 AC Milan – 2014 SSC Napoli – 2015 FC Inter – 2016 AC Milan – 2017 Tor Tre Teste – 2018 AC Milan – 2019 Valencia – 2020 Spal – 2021 n.d. – 2022 Torino – 2023 Real Casarea – 2024 Juventus- 2025 Fiorentina.