BASKET – LSB Lecce, semaforo rosso casalingo per mano del Mesagne

Dopo i due successi di fila incamerati rispettivamente contro Corato e Barletta, la Cce Lsb Lecce ha ceduto il passo (78-87) contro Mesagne tra le mura amiche del palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino”. I biancazzurri di coach Michelutti non perdevano in casa da oltre 4 mesi, quando dovettero inchinarsi a Castellaneta lo scorso 26 ottobre. Il secondo stop casalingo della regular season è giunto per mano di una squadra che, insieme al team del presidente Sandro Laudisa, viaggia da tempo con la marce alte in vetta alla classifica del campionato maschile interregionale di serie C.

I salentini hanno patito la verve realizzativa di un Kalan in stato di grazia, autore di ben 30 punti. Tra le file dei biancazzurri invece sono andati in doppia cifra a referto Cantagalli (19), Ingrosso (15, Ouandie (17) e capitan Mocavero (14). Ma al di là dei singoli, la formazione di casa ha giocato una buona gara sino al 71-67 ottenuto nel corso del quarto periodo. Sino a quel momento, Mocavero e compagni avevano tenuto a bada i mesagnesi, lasciandosi preferire soprattutto nel primo e nel terzo quarto. Una gara tirata ed equilibrata, come era lecito attendersi, considerata la caratura delle due squadre sul parquet, ma negli ultimi e decisivi 10 minuti di partita, i locali hanno avuto un vero e proprio black-out che si è rivelato fatale ai fini del risultato. In difesa le maglie dei padroni di casa si sono allargate permettendo canestri facili, e in attacco è regnata la confusione tra scelte sbagliate e tiri forzati che non hanno permesso alla Lsb Lecce di riacciuffare i mesagnesi. Un calo di tensione costato caro, ma che comunque vede ancora la squadra di Michelutti in testa alla classifica.

“Abbiamo disputato una buona gara sino al black-out generale che non ci ha permesso di avere la meglio contro una squadra molto forte – dichiara a fine gara coach Michelutti -. Contro squadre di questo livello non basta giocare bene per 35 minuti. Adesso analizzeremo gli errori commessi e ci rimetteremo subito a lavorare per preparare il derby di Monteroni col piglio giusto”.

La Cce Lsb Lecce giocherà in trasferta contro Monteroni sabato prossimo, con palla a due alle 20.30 al Pala Quarta Lauretti.

(US LSB Lecce – Paolo Conte)