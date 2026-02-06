TAEKWONDO – Trionfo salentino al Dicearchia Open: pioggia di medaglie per l’Olympic Giannone di Trepuzzi

Un weekend ricco di emozioni e risultati straordinari per il taekwondo salentino al III° Dicearchia Taekwondo Open – Kiroughi Championship, svoltosi domenica scorsa a Giugliano in Campania.

La Olympic Taekwondo Giannone di Trepuzzi ha brillato ancora una volta, tornando a casa con un bottino di tutto rispetto: sei medaglie d’oro, una d’argento e sei di bronzo, piazzandosi al 4° posto nella classifica generale.

Un risultato che conferma la solidità del lavoro portato avanti dai Maestri Franco Giannone, fondatore della palestra e figura storica del taekwondo salentino, e Mario Giannone, oggi punto di riferimento per le nuove generazioni. La loro guida continua a trasmettere ai giovani atleti non solo tecnica e competitività, ma anche i valori profondi di questo sport olimpico: disciplina, rispetto e concentrazione.

Giovani talenti in evidenza: una squadra che cresce, tra i protagonisti della giornata spicca l’esordio della giovanissima Letizia Anna D. di Squinzano, che ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria Children femminile (8/9 anni).

Nella stessa categoria, al maschile, è arrivato l’oro di Leon G., figlio del Maestro Mario, che con il suo primo posto conferma una tradizione familiare ormai giunta alla terza generazione.

Prosegue il momento d’oro dei fratelli Silvia e Antonio G., entrambi nuovamente sul gradino più alto del podio grazie a prestazioni solide e impeccabili.

Tra i cadetti, ottime prove anche per Marta M. e Gabriele O., entrambi medaglia di bronzo, mentre Giulio G. ha offerto una gara di grande carattere, distinguendosi per determinazione e spirito combattivo.

Molto positiva anche la prima esperienza nella categoria Kids, caratterizzata dall’introduzione del calcio al volto, una novità impegnativa per i più giovani ma affrontata con coraggio e maturità.

– Oro per Francesco S., Nicolo C. ed Eva T.

– Argento per Liana M.

– Bronzo per Leonardo M., Aurora M. e Benedetta C.

Da sottolineare anche l’impegno di Gabriele C. e Gabriele C., che pur non raggiungendo il podio hanno dimostrato crescita tecnica e grande determinazione.

La Olympic Giannone conferma così di essere una delle realtà più solide e promettenti del panorama regionale: un gruppo unito, preparato e capace di affrontare ogni competizione con maturità, disciplina e coraggio.

Un vivaio che cresce anno dopo anno, pronto a scrivere nuove e importanti pagine nella storia del taekwondo salentino.

La società ringrazia gli sponsor TDF Benessere, Autocarrozzeria Papadia srl e New House srls – Ristrutturazioni, che sostengono con entusiasmo il percorso degli atleti.

