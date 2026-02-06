Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

AMATORI – Acli Over 30 e Over 40 Lecce: risultati gare 31/01-02.02.2026, classifica, prossimo turno

ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 13

Palmariggi-New Team San Cassiano 2-1
Matino Sportiva-Gi.Al. Galatina 4-0
Le.Ca. Racale-Grifoni Soleto 2-1
GS Castiglione-Scorrano 2-4
Parabita City-Marco Tunno Maglie rinv. ddd

CLASSIFICA

Marco Tunno Maglie 27
Scorrano 26
Le.Ca.Racale 22
Palmariggi 16
Matino Sportiva 15
Grifoni Soleto 14
Gi.Al. Galatina 13
Parabita City 11
GS Castiglione 9
New Team San Cassiano 8

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 14 + RECUPERI

Grifoni Soleto-Matino Sportiva 07/02 h 14.30
NT San Cassiano-GS Castiglione 07/02 h 14.30
Gi.Al. Galatina-Parabita City 07/02 h 14.30
Scorrano-Le.Ca. Racale 09/02 h 20.30
Parabita City-Palmariggi rinv. ddd
Parabita City-Marco Tunno Maglie rinv. ddd

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

11 RETI: Fango M. (Palmariggi);
10 RETI: Cotardo D. (Scorrano);
9 RETI: Avantaggiato R. (MT Maglie), D’Amilo M. (Le.Ca. Racale), De Donno M. (MT Maglie), Moscatello G. (Matino Sportiva);

ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 13

Ugento-Rudianus 7-0
Pedone Country Salento-Rossoblù Tricase 0-1
Alliste-Presicce Acquarica 3-0
Ascla Tiggiano-GAC Taurisano 1-0
Capo di Leuca-ACAS Salve 4-0

CLASSIFICA

Ugento 30
Alliste 25
Rossoblù Tricase 24
Capo di Leuca 22
Acas Salve 22
Presicce Acquarica 16
GAC Taurisano 12
Ascla Tiggiano 9
Pedone Country Salento 7
Rudianus 6

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 14 + RECUPERI

GAC Taurisano-Alliste 06/02 h 20.30
Presicce Acquarica-Pedone Country Salento 07/02 h 15
Rossoblù Tricase-Ugento 07/02 h 15
Acas Salve-Rudianus 07/02 h 18
Capo di Leuca-Ascla Tiggiano 10/02 h 20.30
Alliste-Rudianus 11/02 h 20.30

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

13 RETI: Ponzetta M. (AC Ugento);
10 RETI: Yapo V. (Capo di Leuca);
7 RETI: Sanapo A. (Rossoblù Tricase);

(…) 

ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 13

Amici Muro Leccese-Spongano 6-1
Cannole-Supporters Casarano 5-0
Real Collepasso-Matino Sportiva 2-1
Sp. Sanarica-Galatone 1-3
Virtus Casarano-C.D. Otranto 0-2
Casaranese-FC Casarano rinviata ddd

Riposa Lucugnano

CLASSIFICA

FC Casarano 30
Casaranese 25
Amici Muro Leccese 23
Real Collepasso 20
Cannole 18
Lucugnano 14
Sp. Sanarica 13
Galatone 13
Matino Sportiva 12
C.D. Otranto 10
Virtus Casarano 7
Spongano 6
Supporters Casarano 0

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 14 + RECUPERI

Cannole-Galatone 07/02 h 14.30
Sp. Sanarica-Amici Muro Leccese 07/02 h 15
Virtus Casarano-Supp. Casarano 08/02 h 10
Matino Sportiva-C.D. Otranto 08/02 h 10
Lucugnano-Real Collepasso 09/02 h 20.30
Spongano-Casaranese rinviata ddd

Riposa FC Casarano

Real Collepasso-Virtus Casarano 18/02 h 20.30
Casaranese-FC Casarano 25/02 h 20.30
C.D. Otranto-Cannole 18/03 h 20.30
C.D. Otranto-Spongano 01/04 h 20.30
Lucugnano-Matino Sportiva 01/04 h 20.30

CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)

15 RETI: Toma A. (Matino Sportiva), Dhimaj A. (CD Otranto);
11 RETI: Gigante A. (Sp. Sanarica), Lubello I. (FC Casarano);

(…)

