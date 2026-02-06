LECCE – Stulic preoccupa Di Francesco. Precedenti: Udinese quasi sempre vincente al Via del Mare negli ultimi anni

Si avvicina la sfida interna contro l’Udinese e il Lecce prosegue la preparazione con l’obiettivo di rialzarsi dopo il ko per 1-0 subito a Torino. I giallorossi lavorano con intensità e concentrazione, determinati a ritrovare punti e fiducia davanti al proprio pubblico, che non esulta per una vittoria casalinga dal 12 dicembre, Lecce-Pisa 1-0, che è anche l’ultima vittoria in generale di Falcone e compagni, seguita da sei sconfitte e due pareggi. Urge assolutamente muovere la classifica e fare bottino pieno, non esistono Piani B.

Sul terreno del centro sportivo di Martignano, Eusebio Di Francesco ha guidato una seduta d’allenamento unica senza Francesco Camarda, assente. Lavoro personalizzato per Nikola Štulić e Medon Berisha. L’attaccante serbo era stato costretto a saltare l’ultima gara a causa di una forte contusione, mentre per il trequartista albanese si registrano tempi di recupero più lunghi del previsto. Domani, dunque, il quadro sarà più chiaro sul centravanti serbo che potrebbe anche partire dalla panchina, mentre sembra escluso il forfait.

La preparazione proseguirà domani mattina con la rifinitura a porte chiuse allo stadio Via del Mare. Alle 12.40 Eusebio Di Francesco interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Udinese.

Quello di domenica sarà il 25esimo incontro ufficiale a Lecce tra i giallorossi e l’Udinese (tra i quali, due in Coppa Italia). Il bilancio pende dalla parte del Lecce che ha vinto 14 partite, ne ha perse nove, mentre due sono stati i pareggi.

Gli ultimi due confronti al Via del Mare si sono chiusi con vittorie friulane e con nessun gol segnato dal Lecce: 0-1 nel 2024/25 (gol di Lucca su rigore, 21 febbraio 2025), 0-2 nel 2023/24 (gol di Lucca e Samardzic, 13 maggio 2024). Allargando lo spettro dei dati, l’Udinese ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti diretti al Via del Mare: ai due già citati si aggiungono lo 0-1 del 2019/20 (gol di De Paul, 6 gennaio 2020) e lo 0-2 del 2011/12 (gol di Basta e Di Natale, 11 settembre 2011).

L’ultima vittoria casalinga del Lecce è datata 28 aprile 2023, 1-0 con gol partita di Strefezza su rigore.

Secondo confronto diretto tra Di Francesco e Runjaic dopo quello dell’andata finito 3-2 per i bianconeri lo scorso 25 ottobre, con gol di Karlstrom, Davis, Buksa per i locali, di Berisha e N’Dri per gli ospiti.