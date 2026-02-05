ECCELLENZA – Bisceglie di misura sul Taranto, è sua la Coppa Italia: l’albo d’oro aggiornato

Il Bisceglie vince la Coppa Italia Eccellenza 2025/26. Nella finale di ritorno giocata al “Gustavo Ventura”, i nerazzurrostellati hanno avuto la meglio sul Taranto per 1-0. Il gol partita è stato messo a segno da Citro al 70′, dopo un rapido uno-due con Lopez che lo ha messo di fronte al portiere ionico Martinkus, trafitto in uscita con un colpo d’esterno sul palo opposto.

All’andata aveva vinto il Taranto per 2-1 ma in questa competizione vigono ancora le vecchie regole Uefa sul valore doppio del gol segnato in trasferta in caso di parità.

Il Bisceglie, dunque, si qualifica per le fasi nazionali della Coppa Italia Dilettanti. Per la formazione adriatica si tratta del secondo successo nella competizione dopo quello del 2011/12.

—

ALBO D’ORO COPPA ITALIA ECCELLENZA PUGLIA

1991-92: Noci; 1992-93: Campi Salentina; 1993-94: San Severo; 1994-95: Trepuzzi; 1995-96: Noicattaro; 1996-97: Noicattaro; 1997-98: Squinzano; 1998-99: Taurisano; 1999-00: Castellaneta; 2000-01: Castellaneta; 2001-02: San Paolo Bari; 2002-03: Francavilla; 2003-04: San Paolo Bari; 2004-05: Real Altamura; 2005-06: Lucera; 2006-07: Francavilla; 2007-08: Francavilla; 2008-09: Casarano; 2009-10: Nardò; 2010-11: Monopoli; 2011-12: Bisceglie; 2012-13: Cerignola; 2013-14: Casarano; 2014-15: Virtus Francavilla Calcio; 2015-16: Gravina; 2016-17: Altamura; 2017-18: Vigor Trani; 2018-19: Casarano; 2019-20: Corato; 2020-21: NON TERMINATA (Causa Covid); 2021-22: Barletta; 2022-23: Manfredonia; 2023-24: Manduria; 2024-25: Barletta, 2025-26: Bisceglie.