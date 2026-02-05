LECCE – È ora di rialzarsi, l’Udinese arriva al “Via del Mare col vento in poppa

Prosegue senza sosta la preparazione del Lecce in vista della delicata sfida di domenica (ore 15) contro l’Udinese, valida per la 24ª giornata di Serie A. Nel pomeriggio di oggi i giallorossi si sono ritrovati al Centro Sportivo di Martignano per una nuova seduta di lavoro, con l’obiettivo di ritrovare compattezza e fiducia dopo un periodo complicato. La squadra salentina, infatti, ha raccolto soltanto due punti nelle ultime otto gare di campionato, un rendimento che impone una svolta immediata per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

Alla sessione odierna non ha preso parte Camarda, mentre Berisha e Štulić hanno svolto un programma di lavoro personalizzato sotto la supervisione dello staff medico e atletico. Mister Di Francesco continua a monitorare attentamente le condizioni del gruppo, consapevole dell’importanza della prossima gara. Per domani è in programma un allenamento mattutino, sempre a Martignano, in cui si lavorerà soprattutto sugli aspetti tattici.

L’avversario di turno si presenta in grande forma. L’Udinese occupa l’ottavo posto in classifica a pari punti con la Lazio e arriva da due vittorie di prestigio contro Roma e Verona, risultati che hanno rilanciato con decisione le ambizioni europee dei friulani. Servirà dunque un Lecce determinato, concentrato e concreto per provare a invertire la rotta e regalare ai propri tifosi una prestazione di carattere. Vedremo se mister Di Francesco opterà per un cambio modulo o se confermerà il classico 4-2-3-1. Domenica si preannuncia una sfida intensa e cruciale per il cammino dei giallorossi.