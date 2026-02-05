ph: Coribello
CASARANO – Arrivi e partenze della sessione di calciomercato invernale
Il quadro completo degli arrivi e delle partenze in casa Casarano per ciò che concerne il mercato di riparazione.
Arrivi: il portiere Marco Ferilli ritorna in rosa dopo il prestito alla Vibonese della prima parte di stagione; ingaggiato l’attaccante Vito Leonetti, classe 1994, in arrivo dal Campobasso; ingaggiato Federico Giraudo, difensore classe 1998, in arrivo dal Perugia; ingaggiato l’attaccante Francesco Grandolfo, attaccante classe 1992, in arrivo dal Trapani; ingaggiato il difensore classe 1995 Mario Mercadante in arrivo dalla Torres; ingaggiato il centrocampista classe 2006 Giulio Patrignano, in arrivo dalla Cremonese; in arrivo il difensore centrale classe 1995 Matteo Bachini, dal Potenza; ingaggiato l’attaccante classe 2003 Andrea Santarcangelo, a titolo definitivo dal Picerno.
Partenze: ceduto in prestito secco al Barletta il calciatore Diego Malagnino, classe 2006; ceduto in prestito secco all’Altamura il calciatore Vincenzo Millico; ceduto al Maglie in prestito secco il calciatore Andrea Micello.