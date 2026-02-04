Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 01.02.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 1° febbraio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Cosimo Morleo (1)
DON BOSCO MANDURIA: Gianluca Tomaselli (1)
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI: Marco Coroforte (1)
REAL MOTTOLA: Luca Dettoli (1)
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA: Domenico Rossini (1)
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO: Giorgio Pagliara (1)
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO: Adriano Gravante (1)
V. SAN PANCRAZIO: Ammenda di 150 euro; Antonio Miccoli (2); Carlo Giannetti (2)
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO: Samir Mamedov (1)
ATL. PALAGIANO: Oronzo Di Pierro (all., 1)
ATL. PEZZE: Francesco Salatino (1)
AZZ. CASTELLANA: Nunzio Fusco (1)
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.: Davide Gargano (1)
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO: Vito Bruno (dir., fino al 05/04/26)
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Francesco Ruggeri (1)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Abou Fofana (8)*; Graziano Strusi (1); Gianluca F. Guida (1)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO:
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: Massimo Martucci (1)
* “In segno di protesta avverso un provvedimento tecnico spintonava il direttore di gara con violenza ponendogli entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare di alcuni metri, causandogli dolore. Nel frangente, a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro nei confronti di un suo compagno di squadra, strattonava nuovamente il direttore di gara e, notificatogli il provvedimento disciplinare, abbandonava il terreno di gioco solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra, proferendo frasi ingiuriose nei confronti del medesimo dalla zona antistante gli spogliatoi”