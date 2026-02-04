ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 01.02.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 1° febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Francesco Casucci (all., fino al 12/02/26)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE: Ammenda di 100 euro; Claudio Maffei (2); Vito Lavopa (1); Giuseppe Lopez (1)
BITONTO: Gabriel Cutrone (1)
BRILLA CAMPI: Jeremias Flordelmundo (1)
BRINDISI: Ammenda di 200 euro
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT: Sconfitta a tavolino per 3-0 (pro Gallipoli); un punto di penalizzazione; 1.500 euro per terza rinuncia; 400 euro per mancato incasso
GALATINA: Noel Arnesano (1)
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA: Estanislao Ferrero (1)
NOVOLI:
POLIMNIA:
S. MASSAFRA: Salvatore D’Arcante (1)
TARANTO: Davide Derosa (1)
TAURISANO: Andrea Maiolo (1)
UC BISCEGLIE: Paolo D’Elia (1); Angelo G. Monopoli (1)
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
Gara Racale-Novoli (1-3 sul campo): preannuncio di ricorso del Racale, risultato sub iudice
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE: Cosimo Bello (dir., fino al 12/02/26)
CAROVIGNO: Daniele Barletta (dir., fino al 05/03/26); Francesco Larucci (dir., fino al 05/03/26); Vincenzo Di Serio (all., fino al 05/03/26); Amadou Kaba (1)
COPERTINO: Mayande Sall (1)
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO: Una gara a porte chiuse*; ammenda di 500 euro; Antonio Lentini (all., fino al 26/02/26); Nicolò Spedicato (1)
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO: Davide Salvatore (5)**; Riccardo Chiri (1); Gabriele Campa (1)
R. PUTIGNANO:
SAVA: Pietro Bettin (all., fino al 12/02/26); Mattia A. Lupo (1); Mauro Mirizzi (2 – Coppa Italia); Daniele Fabiano (1 – Coppa Italia)
SQUINZANO: Francesco Indirli (1 – Coppa Italia)
TERRE ACAYA-ROCA: Simone Fasini (all., fino al 05/03/26); Gabriele Cisternino (1); Luciano F. Garcia (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Alessio Colucci (2); Jacopo Natale (1)
V. MATINO:
* “Propri sostenitori lanciavano ripetutamente durante lo svolgimento della gara petardi all’indirizzo di uno degli assistenti arbitrali; negli ultimi due minuti di gioco i predetti sostenitori lanciavano sei petardi all’indirizzo dell’assistente, uno dei quali esplodeva a ridosso della scarpa del medesimo assistente e gli causava momentaneo stordimento e perdita dell’udito per circa un’ora”
** “Entrava sul terreno di gioco avvicinandosi ad altri tesserati nel tentativo di venire a contatto con i medesimi, senza riuscirvi per l’intervento di un compagno di squadra; nella circostanza teneva condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti degli avversari e, all’esito del provvedimento di espulsione, teneva condotta irriguardosa anche nei confronti del direttore di gara”