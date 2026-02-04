ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 01.02.2026

Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 1° febbraio 2026.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ATL. ACQUAVIVA: Francesco Casucci (all., fino al 12/02/26)

ATL. RACALE:

A. TOMA MAGLIE:

BISCEGLIE: Ammenda di 100 euro; Claudio Maffei (2); Vito Lavopa (1); Giuseppe Lopez (1)

BITONTO: Gabriel Cutrone (1)

BRILLA CAMPI: Jeremias Flordelmundo (1)

BRINDISI: Ammenda di 200 euro

CANOSA:

FOGGIA INCEDIT: Sconfitta a tavolino per 3-0 (pro Gallipoli); un punto di penalizzazione; 1.500 euro per terza rinuncia; 400 euro per mancato incasso

GALATINA: Noel Arnesano (1)

GALLIPOLI:

N. SPINAZZOLA: Estanislao Ferrero (1)

NOVOLI:

POLIMNIA:

S. MASSAFRA: Salvatore D’Arcante (1)

TARANTO: Davide Derosa (1)

TAURISANO: Andrea Maiolo (1)

UC BISCEGLIE: Paolo D’Elia (1); Angelo G. Monopoli (1)

UGENTO:

VIRTUS MOLA:

Gara Racale-Novoli (1-3 sul campo): preannuncio di ricorso del Racale, risultato sub iudice

—

PROMOZIONE/B

ARBORIS BELLI:

ATL. TRICASE: Cosimo Bello (dir., fino al 12/02/26)

CAROVIGNO: Daniele Barletta (dir., fino al 05/03/26); Francesco Larucci (dir., fino al 05/03/26); Vincenzo Di Serio (all., fino al 05/03/26); Amadou Kaba (1)

COPERTINO: Mayande Sall (1)

F. TAVIANO:

GINOSA:

LEVERANO: Una gara a porte chiuse*; ammenda di 500 euro; Antonio Lentini (all., fino al 26/02/26); Nicolò Spedicato (1)

MANDURIA:

MESAGNE:

OSTUNI:

P. BAGNOLO: Davide Salvatore (5)**; Riccardo Chiri (1); Gabriele Campa (1)

R. PUTIGNANO:

SAVA: Pietro Bettin (all., fino al 12/02/26); Mattia A. Lupo (1); Mauro Mirizzi (2 – Coppa Italia); Daniele Fabiano (1 – Coppa Italia)

SQUINZANO: Francesco Indirli (1 – Coppa Italia)

TERRE ACAYA-ROCA: Simone Fasini (all., fino al 05/03/26); Gabriele Cisternino (1); Luciano F. Garcia (1)

TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):

V. LOCOROTONDO: Alessio Colucci (2); Jacopo Natale (1)

V. MATINO:

* “Propri sostenitori lanciavano ripetutamente durante lo svolgimento della gara petardi all’indirizzo di uno degli assistenti arbitrali; negli ultimi due minuti di gioco i predetti sostenitori lanciavano sei petardi all’indirizzo dell’assistente, uno dei quali esplodeva a ridosso della scarpa del medesimo assistente e gli causava momentaneo stordimento e perdita dell’udito per circa un’ora”

** “Entrava sul terreno di gioco avvicinandosi ad altri tesserati nel tentativo di venire a contatto con i medesimi, senza riuscirvi per l’intervento di un compagno di squadra; nella circostanza teneva condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti degli avversari e, all’esito del provvedimento di espulsione, teneva condotta irriguardosa anche nei confronti del direttore di gara”