TERZA CATEGORIA/Lecce e Maglie – I calendari completi 2025/26
TERZA CATEGORIA LECCE – IL CALENDARIO COMPLETO 2025/26
1ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 01.02.2026 h 15): Alixias-Merine, Calimnera-Seclì, Club Salento Lecce-S. Veglie, Salento Soccer Ac.-Kick Off Ac., S. Guagnano-Lizzanello, V. Collepasso-Atl. Copertino.
2ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 08.02.2026 h 15): Atl. Copertino-S. Guagnano, Kick Off Ac.-Calimera, Lizzanello-Club Salento Lecce, Merine-Salento Soccer Ac., Seclì-V. Collepasso, S. Veglie-Alixias.
3ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 15.02.2026 h 15): Alixias-Lizzanello, Calimera-Salento Soccer Ac., Club Salento Lecce-Atl. Copertino, S. Guagnano-Seclì, S. Veglie-Merine, V. Collepasso-Kick Off Ac.
4ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15): Atl. Copertino-Alixias, Kick Off Ac.-S. Guagnano, Lizzanello-S. Veglie, Merine-Calimera, Salento Soccer Ac.-V. Collepasso, Seclì-Club Salento Lecce.
5ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): Alixias-Seclì, Club Salento Lecce-Kick Off Ac., Lizzanello-Merine, S. Guagnano-Salento Soccer Ac., S. Veglie-Atl. Copertino, V. Collepasso-Calimera.
6ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): Atl. Copertino-Lizzanello, Calimera-S. Guagnano, Kick Off Ac.-Alixias, Merine-V. Collepasso, Salento Soccer Ac.-Club Salento Lecce, Seclì-S. Veglie.
7ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): Alixias-Salento Soccer Ac., Atl. Copertino-Merine, Club Salento Lecce-Calimera, Lizzanello-Seclì, S. Guagnano-V. Collepasso, S. Veglie-Kick Off Ac.
8ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 29.03.2026 h 16): Calimera-Alixias, Kick Off Ac.-Lizzanello, Merine-S. Guagnano, Salento Soccer Ac.-S- Veglie, Seclì-Atl. Copertino, V. Collepasso-Club Salento Lecce.
9ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 16): Alixias-V. Collepasso, Atl. Copertino-Kick Off Ac., Club Salento Lecce-S. Guagnano, Lizzanello-Salento Soccer Ac., Seclì-Merine, S. Veglie-Calimera.
10ª GIORNATA (18.01.2026 h 15 – 19.04.2026 h 16.30): Calimera-Lizzanello, Club Salento Lecce-Merine, Kick Off Ac.-Seclì, Salento Soccer Ac.-Atl. Copertino, S. Guagnano-Alilxias, V. Collepasso-S. Veglie.
11ª GIORNATA (25.01.2026 h 15 – 26.04.2026 h 16.30): Alixias-Club Salento Lecce, Atl. Copertino-Calimera, Lizzanello-V. Collepasso, Merine-Kick Off Ac., Seclì-Salento Soccer Ac., S. Veglie-S. Guagnano.
—
TERZA CATEGORIA MAGLIE – IL CALENDARIO COMPLETO 2025/26
1ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 18.01.2026 h 15): Andrano Castiglione-Atl. Melpignano, AP Specchia-Choriana, Cutrofiano AM-Atl. Salve, Palmariggi-V. Neviano, Sannicola-LM Scorrano. Riposa GC Muro.
2ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 25.01.2026 h 15): Atl. Melpignano-AP Specchia, Atl. Salve-Andrano Castiglione, Choriana-Sannicola, GC Muro-Palmariggi, V. Neviano-Cutrofiano AM. Riposa LM Scorrano.
3ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 01.02.2026 h 15): Andrano Castiglione-V. Neviano, AP Specchia-Atl. Salve, Cutrofiano AM-GC Muro, Choriana-LM Scorrano, Sannicola-Atl. Melpignano. Riposa Palmariggi.
4ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 08.02.2026 h 15): Atl. Melpignano-Choriana, Atl. Salve-Sannicola, GC Muro-Andrano Castiglione, LM Scorrano-Palmariggi, V. Neviano-AP Specchia. Riposa Cutrofiano AM.
5ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 15.02.2026 h 15): AP Specchia-GC Muro, Atl. Melpignano-LM Scorrano, Cutrofiano AM-Palmariggi, Choriana-Atl. Salve, Sannicola-V. Neviano. Riposa Andrano Castiglione.
6ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15): Atl. Salve-Atl. Melpignano, GC Muro-Sannicola, LM Scorrano-Cutrofiano AM, Palmariggi-Andrano Castiglione, V. Neviano-Choriana. Riposa AP Specchia.
7ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): Andrano Castiglione-Cutrofiano AM, AP Specchia-Palmariggi, Atl. Melpignano-V. Neviano, Atl. Salve-LM Scorrano, Choriana-GC Muro. Riposa Sannicola.
8ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 15): Cutrofiano AM-AP Specchia, GC Muro-Atl. Melpignano, LM Scorrano-Andrano Castiglione, Palmariggi-Sannicola, V. Neviano-Atl. Salve. Riposa Choriana.
9ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): AP Specchia-Andrano Castiglione, Atl. Salve-GC Muro, Choriana-Palmariggi, Sannicola-Cutrofiano AM, V. Neviano-LM Scorrano. Riposa Atl. Melpignano.
10ª GIORNATA (04.01.2026 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): Andrano Castiglione-Sannicola, AP Specchia-LM Scorrano, Cutrofiano AM-Choriana, GC Muro-V. Neviano, Palmariggi-Atl. Melpignano. Riposa Atl. Salve.
11ª GIORNATA (11.01.2026 h 14.30 – 29.03.2026 h 16): Atl. Melpignano-Cutrofiano AM, Atl. Salve-Palmariggi, Choriana-Andrano Castiglione, LM Scorrano-GC Muro, Sannicola-AP Specchia. Riposa V. Neviano.