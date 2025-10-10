PODISTICA – Sport, festa e passione, Caliandro e De Luca vincono la 1ª “Corri a Castro”

Alla prima edizione della “Corri a Castro – 10 miglia lungo le strade del Parco”, andata in scena domenica scorsa, grande protagonista è stato Francesco Caliandro della Podistica Magliese, che ha dominato la gara fermando il cronometro a 1:00:38 sui 16 km del suggestivo percorso.

Alle sue spalle si sono classificati il compagno di squadra Antonio Arcadi (1:01:46) e Stefano Garrisi della Tre Casali Asd (1:01:51), completando un podio maschile di altissimo livello.calila

Tra le donne ha brillato Agnese De Luca della Asd Cursores, vincitrice con il tempo di 1:11:51 dopo una prestazione impeccabile. Seconda piazza per Sara Pastore della Calcaterra Sport Asd (1:12:55) e terzo posto per Pamela Greco della Saracenatletica Asd (1:15:31).

L’evento, organizzato dalla Asd Gpdm del presidente Simone Lucia sotto l’egida di Coni e Fidal Lecce, ha visto la partecipazione di centinaia di atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master.

Lungo il percorso non sono mancati punti ristoro e momenti di aggregazione, in un clima di grande festa e sicurezza. Parallelamente si è svolta anche la family run “Corri e cammina a Castro”, dedicata a sportivi e famiglie impegnati su un tracciato di 5 km.